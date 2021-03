Bekende moeders in opstand tegen inconsistente coronaregels: ‘Volg ze niet op als het tegen je geweten in gaat’

Enkele bekende ‘BN’er moeders’ komen in opstand tegen de coronaregels. Onder andere Doutzen Kroes en Lieke van Lexmond hebben een brandbrief ondertekend waarin staat dat mensen zich alleen aan de regels moeten houden die stroken met hun geweten. En zo neemt het draagvlak voor het coronabeleid nog meer af.

De maatschappelijke weerstand tegen de coronaregels neemt flink toe. Veel mensen snappen de logica achter beleid niet meer – als die logica er überhaupt al ooit was. Nu komen enkele bekende moeders in opstand tegen het beleid; ze vinden namelijk dat ze zelf te weinig mogen beslissen wat zij het beste achten voor hun kinderen. Het AD meldt dat de ouders het niet langer pikken dat de overheid bepaalt wat het beste is voor hun kinderen. In de brandbrief staat onder meer het volgende:

‘Ons moederhart slaat op tilt bij het idee dit nog langer machteloos aan te moeten zien. Van moederhart tot ieders hart vragen wij jullie de regels langs de lat van jullie eigen innerlijk kompas te leggen, en daar waar zij strijdig zijn met jullie geweten deze niet te volgen. Trek vandaag nog jullie grens bij het afdwingen van testen, het opleggen van quarantaine en het verplichten van mondkapjes.’

Doutzen Kroes was in het verleden al vaker kritisch op het coronabeleid, maar wordt dus nu ook gesteund door tal van andere ouders.

Met het nieuws dat de avondklok wordt verlengd, omdat we ‘zijn meegegroeid met de maatregel’, is het niet heel verwonderlijk dat steeds meer mensen zich afzetten tegen het Nederlandse beleid. De overheid lijkt haar eigen ruiten in te gooien door met inconsistent beleid het draagvlak te doen verminderen.