Cameraman Hart van Nederland: ‘Onze beveiliger ving klappen op van ME die bedoeld waren voor onze verslaggeefster!’

Aart van Riemsdijk is cameraman voor Hart van Nederland. Gisteren was hij bij de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. “Wij hadden een beveiliger bij ons voor eventuele agressievelingen tegen de media,” aldus Van Riemsdijk. “Die waren er niet iedereen praatte met elkaar. De beveiliging hadden we nodig omdat de verslaggever (kleine blonde vrouw) anders klappen had gekregen van de ME, deze heeft hij nu opgevangen.”

“Ik was gisteren op het Malieveld om voor Hart van Nederland de demonstratie te filmen,” schrijft de cameraman op Twitter. “Dat was een fijne opdracht omdat ik deels dezelfde zorgen heb die de mensen die daar waren ook hebben. Het begon prima en gemoedelijk. De politie stond gezellig tussen de mensen en er waren regels. De groep wilde groeien en wilde dit doen op een andere plek. De mars werd tegengehouden met proportioneel geweld. Prima, mensen keerden terug naar het Malieveld.”

De groep wilde groeien en wilde dit doen op een andere plek. De mars werd tegengehouden met proportioneel geweld. Prima, mensen keerden terug naar het Malieveld. Op een bepaald moment werden en door de politie extra groepen toegelaten op het veld. 2/5 — Aart van Riemsdijk (@Aartvr) March 15, 2021

“Op een bepaald moment werden er door de politie extra groepen toegelaten op het veld,” gaat hij verder. “Deze mensen vertelden ons al dat ze uit het niks waren ingesloten op een plein elders in de stad en daar uit het niks waren geslagen door politie. Ik was daar niet bij dus kan daar niet echt over oordelen. Dat kan ik wel over de situatie die na 15:30 [uur] ontstond.”

En ja, wat dat betreft kan hij heel helder zijn. Want wat hij de politie zag doen is volstrekt onacceptabel: “De politie stond op afstand in linie maar je merkte dat er een opgepompte sfeer ontstond. Onvriendelijk, niet tolerant, tegen niemand. Vervolgens heb ik mij verbaasd over het geweld wat ontstaat. Een groep mensen die met bloemetjes en parapluutjes staat te dansen en kletsen. Het is aangekondigd, ze lopen niemand in de weg, politie kwam ook voor oogje in het zeil. Afgesproken tijd 14-16u.”

Deze beelden zijn te ziek. Maar moet ze wel delen. Maakt niet uit wat die man gedaan heeft die zo in elkaar getrapt wordt, hij had dood kunnen zijn en nog slaan en trappen ze op hem in. Jesus. Politieagenten sta hier tegen op! pic.twitter.com/BknFBX0mr8 — Jorn Luka (@JornLuka) March 15, 2021

Je zou denken dat die niemand kwaad doen, maar de politie dacht daar blijkbaar anders over. “U moet het veld verlaten, een veld waar 75.000 man op kan en niet eens voor 3% staat gevuld, en als mensen vragen of ze gewoon volgens afspraak nog een kwartiertje mogen blijven worden ze er met grof geweld vanaf geslagen,” legt Van Riemsdijk uit. “Zittende mensen, die geen agressie tonen, alleen zichzelf verdedigen tegen een enorme macht aan zwarte knuppels die er op los slaan. Ik was echt verbaasd hoe de politie dit zo liet ontaarden in een veldslag.”

Op beelden is te zien dat dit niet eens bijna overdreven is. Het was inderdaad een veldslag. En dat kwam niet door de demonstranten maar door de politie.

Het team van Hart voor Nederland kan daarover meepraten: “Wij hadden een beveiliger bij ons voor eventuele agressievelingen tegen de media,” gaat hij verder. Maar “die waren er niet ‒ iedereen praatte met elkaar. De beveiliging hadden we nodig omdat de verslaggever (kleine blonde vrouw) anders klappen had gekregen van de ME, deze heeft hij nu opgevangen.”

Oh ja. En voor we het vergeten laat Van Riemsdijk weten dat zijn team ook werd kapot gespoten door een man achter een waterkanon, “En tot sloot een ongemeend dankwoord,” schrijft hij daar cynisch over. “De persoon van het waterkanon richtte de straal op mij en spoot daarmee onze apparatuur kapot. €20.000 schade. Vast risico van het vak, maar wij zocht[en] het risico niet op. Het risico kwam op ons af en dat zag ik echt niet aankomen.”

Zo, hoort u het eens van een lid van het mediakartel. Als zelfs zíj́ zeggen dat de politie gisteren echt veel te ver ging op het Malieveld weet je dat het werkelijk niet best was. De politiek moet ingrijpen!