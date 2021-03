CDA trekt bizarre conclusie na nieuwe verkiezingsnederlaag: niet langer ‘VVD-light’, maar GroenLinks-met-de-Bijbel

Bij het CDA zitten ze met een politieke identiteitscrisis. Na opnieuw een verkiezingsnederlaag is het tijd om een andere koers te varen. Maar ook die nieuwe koers bepalen lijkt bij voorbaat al te zijn mislukt. Die wordt namelijk omschreven als: “meer gericht op jongeren en steden en minder op boeren en de regio”, meldt EenVandaag.

Binnen het CDA zijn ze kennelijk zo blind als maar kan. Totaal inspiratieloos en compleet vastgeroest in hun denkpatronen, komen ze niet verder dan ‘we kunnen niet langer ‘VVD-light’ blijven, dus moeten we meer richting D66-light gaan.’ Dat is namelijk waar ze nu op af dreigen te gaan.

Midvoor, de vernieuwingsbeweging binnen het CDA, en jongerenvereniging CDJA, zijn van mening dat de partij zich op jongeren en steden moet richten, in plaats van op boeren en de regio. En hét thema dat jongeren aantrekt is volgens hen natuurlijk: klimaatbeleid. En bij welke partij kom je normaal gesproken uit als je ‘jongeren’, ‘steden’ en ‘klimaatbeleid’ roept? GroenLinks.

Dit is de bedroevende conclusie van wat zichzelf de ‘vernieuwingsbeweging’ binnen het CDA noemt. En daarmee laten ze precies zien hoe erg de rot binnen die partij eigenlijk is, want de oplossing staat pal voor hun neus: Pieter Omtzigt. De principes waar die man voor staat en de doortastendheid waarmee hij ze uitdraagt, zijn precies datgene waar ook de rest van het CDA goed mee zou kunnen scoren. Train volksvertegenwoordigers om op dezelfde manier te werk te gaan als Omtzigt en trek mensen aan met eenzelfde rechtschapen karakter. Dát gaat scoren!

Maar nee, ‘laten we van VVD-light naar GroenLinks-met-de-Bijbel gaan’, dát gaat vast werken…

Het is dus wel duidelijk: Omtzigt, en met hem andere CDA’ers die geen zin hebben om de christelijke variant van Jesse Klaver te worden, zou serieus moeten gaan overwegen om op te stappen bij die partij als ze deze inspiratieloze strategie serieus blijven volgen.