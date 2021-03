Column: Door kartelalchemie staat Nederland aan de rand van de afgrond. Alléén FVD doet er écht iets aan

De komende week tot aan de verkiezingen gaat u, met de zekerheid waarop de dag de nacht volgt, van het partijkartel (VVD, D66, PvdA, CDA, GroenLinks en CU) keer op keer te horen krijgen dat ‘het wel wat minder kan met de EU’ en Nederland geen onderdeel moet worden van een ‘Europese politieke unie’ (wat we trouwens allang zijn).

Trap er niet in. De afgelopen decennia hebben deze partijen toen het er bij stemmingen op aan kwam altijd, consistent en keer op keer voor meer en meer Europese integratie gestemd en onze soevereiniteit – die nota bene niet van de volksvertegenwoordiging is maar de bevolking zélf, dat wil zeggen U, toebehoort – te grabbel gegooid. Dit terwijl de Nederlandse bevolking daar overduidelijk en in grote meerderheid tegen is. Dat is gebleken tijdens zowel het referendum van 1 juni 2005 toen de Nederlandse bevolking zich in grote meerderheid uitsprak tegen de Europese grondwet (die er via het Verdrag van Lissabon toch gekomen is) en, op 6 april 2016 tegen het EU-integratieverdrag met de Oekraïne, die er dankzij het partijkartel uiteindelijk ook gewoon kwam.

De ruime eurosceptische meerderheid in ons land wordt dus al decennialang niet gehoord en het geleidelijk verdwijnen van ons land in een groot antidemocratisch Europees Imperium gaat maar door.

Hoe is dit mogelijk? Omdat het partijkartel – door middel van valse eurosceptische beloften vlak voor de verkiezingen – in samenwerking met zijn propaganda-apparaat, het mediakartel (NPO, NRC, de Volkskrant, Trouw, Telegraaf en het AD), er keer op keer in slaagt eurosceptische stemmen om te smelten in eurofiel goud. Dankzij deze kartelalchemie staan we inmiddels aan de rand van de afgrond en dreigen we ons land voorgoed kwijt te raken. D66 wil het Europees lidmaatschap zelfs in onze grondwet opnemen. Stem dus nooit (!) meer op het partijkartel. Stem ze weg op 17 maart.

En pas op bij nieuwe partijen die met wat stoere geluiden op eurosceptische stemmen loeren maar zodra het erop aan komt als ruggengraatloze ‘Jaknikkers’ gewoon met het partijkartel zullen meestemmen. Hoe komt u er nou achter of het definitief breken met de EU een partij ernst is? En wanneer hebben we te maken met jaknikkers die vooral graag het grote ‘Kartelspiel’ willen meespelen, erbij willen horen en op het pluche willen plaatsnemen?

Daar hebben we gelukkig een hele simpele lakmoesproef voor. Een antikartelpartij zoals Forum voor Democratie spreekt zich altijd onomwonden uit vóór een Nexit. De rest (‘geen politieke unie maar een handelsunie’, ‘terugkeer naar de EEG’, ‘hervorming van de EU’, et cetera) is slechts irreëel kartelgezwets voor de bühne om eurosceptische stemmen onder valse voorwendselen te lokken en betekent in de praktijk onvermijdelijk het langzaam maar zeker volledig opgaan van ons land als een onbeduidende provincie in een groot antidemocratisch Europees Imperium.

Ook JA21 en Code Oranje zijn voor een Nederlands lidmaatschap van de EU en dus onderdeel van het partijkartel. Trap er niet in en stem dus zeker niet op deze twee partijen die onder valse voorwendselen eurosceptische stemmen proberen te lokken om ze straks om te smelten in eurofiel goud!