Compleet naïeve Rutte over China die terugslaat na EU-sancties: ‘volledig onterechte reactie!’

De Europese Unie legt China voor het eerst sinds 1989 sancties op. Dat is het gevolg van het schenden van de mensenrechten door China van de Oeigoeren. China reageerde vrijwel direct met een sanctielijst, waar ook D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma op staat. Maar premier Rutte vindt dat een “volledig onterechte reactie” en gaat stampij maken in Brussel.

In de Europese Unie is men er kennelijk van overtuigd dat je andere landen sancties op kunt leggen, zonder dat zo’n land dan terugslaat. Dat blijkt in ieder geval uit de tweets die onze minister-president heeft verstuurd:

De stap van China is een volledig onterechte reactie op de maatregelen die in het kader van het EU-mensenrechtensanctieregime zijn getroffen. In Europees verband zal dit verder worden opgepakt. — Mark Rutte (@MinPres) March 22, 2021

Dat de EU sancties oplegt aan China, vanwege mensenrechtenschendingen, is helemaal prima. Een tikkeltje hypocriet wellicht, aangezien EU-grensbewakingsorganisatie Frontex zelf nog steeds bezig is met het terugduwen van asielzoekers in de Middellandse Zee, maar goed. Dat is toch wel van een hele andere orde als wat China momenteel met de Oeigoeren aan het doen is.

Maar goed, China is niet één of ander derdewereldland waar je lukraak sancties aan kunt opleggen en geen klappen van terug hoeft te verwachten. Natuurlijk meppen ze terug! En dan is het nogal raar dat zoiets wordt bestempeld als een “volledig onterechte reactie”, want het gaat hier helemaal niet meer over of iets terecht of proportioneel is of niet.

De Chinezen zien dit diplomatieke schouwspel als een stukje machtspolitiek. Vanuit hun optiek ‘schoffeert’ de EU hun land met deze strafmaatregelen en wordt hun machtspositie uitgedaagd. En zij weten donders goed dat de EU niet de ballen (of de capaciteit) heeft om tegen hun beleid in te gaan. Wil je als Europese Unie dus de Chinese overheid aanpakken, dan zul je bereid moeten zijn om klappen terug te ontvangen en de daad bij het woord te voegen. Een beetje janken over hoe ze het überhaupt in hun hoofd halen om terug te slaan zet totaal geen zoden aan de dijk.