Corona-schandknaapje Rob Jetten (D66) doet net alsof hij tegen de “lockdownverslaving” is. Zielig!

D66-fractievoorzitter Rob Jetten ziet hoe Nederland klaar lijkt met het coronabeleid, en hoopt ‒ principeloos als hij is ‒ daar ook een graantje van mee te pikken, door de ineens door hemzelf verzonnen term “lockdownverslaving” in te zetten als aanval op Rutte en de rest. Maar als íémand consequent bij het kruisje heeft getekend om lockdowns in te voeren en te verlengen is dat Jetten zélf geweest!

Gisteravond mocht Rob Jetten aanschuiven bij Jinek om daar zijn oudbakken D66-propagandaverhaal op te hangen. Beetje raar dat Sigrid Kaag daar niet zat, want zij is immers de lijsttrekker. Maar blijkbaar proberen ze het bij die partij een beetje af te wisselen, een soort van duo-lijsttrekkerschap. Ergens wel snoezig.

Tijdens zijn ‘optreden’ in de talkshow haalde Jetten op ongelooflijk hypocriete wijze uit naar Mark ‘I Love Lockdowns’ Rutte. Want, zei Jetten, mensen hebben genoeg van de lockdown. Talloze jongeren zijn depressief. Het wordt alleen maar erger. Winkels en andersoortige bedrijven staan op omvallen. Dit kan zo niet doorgaan! Maar wat was hem opgevallen bij het RTL Lijsttrekkersdebat? Dat iedereen in dezelfde “lockdownverslaving” zit als Rutte.

Ja, hij zei het echt:

Met massaal gratis testen en sneller vaccineren krijgen mensen hun vrijheid sneller terug. We leveren al een jaar onze vrijheid in om het coronavirus te stoppen, maar de rek is eruit. Laten we nu kijken hoe we mensen veilig en verantwoord meer ruimte kunnen geven. pic.twitter.com/zxgx1rWmyt — Rob Jetten (@RobJetten) March 5, 2021

“Tegelijkertijd zijn er een heleboel mensen die er helemaal klaar mee zijn,” zei Jetten. “Mensen die al een jaar lang thuis zitten in een Zoom, sleep, eat, repeat-ritme. Ondernemers die de zaak veel te lang dicht hebben zitten. Uit onderzoek blijkt dat alleen al in Utrecht driekwart van de jongeren depressief is op dit moment, en zich eenzaam voelt. Dan kun je niet doorgaan met die lockdown.”

“Mensen hebben behoefte aan perspectief, aan uitzicht op weer verstandige vrijheid. Dan zeggen we als D66: geef mensen die gevaccineerd zijn weer die ruimte, of mensen die kiezen voor een sneltest. Want een vaccin laten plaatsen is wel een individuele keuze. Maar óf met een vaccinatiebewijs óf met een testbewijs mag je weer die winkel in, mag je weer naar een theater, kun je weer naar een festival, of naar fysieke hoorcolleges. Omdat we er allemaal heel erg naar snakken,” ging Jetten verder.

Hypocrieter dan dit wordt het niet. Deze man en zijn partij hebben het lockdownbeleid van het rampenkabinet-Rutte III steevast gesteund. Niet zo gek misschien, want D66 is deel van het kabinet. Ze geven Rutte en de andere die hard lockdown-lui steeds weer hun zin. En als er partijen in de Tweede Kamer zijn die een ánder beleid willen, nou, dan worden ze door D66 gewoon weggewuifd.

Maar opeens wil Jetten weer vrijheid? En maakt hij zich ernstig zorgen over de enorm kwalijke gevolgen van de ronduit dictatoriale lockdown? Give me a break!

En Jetten was nog niet klaar. Tot slot deed hij er namelijk een hypocriet stapje bovenop. “En ik ben, was ook zondag bij dat RTL debat echt wel een beetje geschrokken dat buiten Sigrid Kaag alle lijsttrekkers daar de rode knop indrukten [tegen het vaccinatiebewijs, red.]. En dus eigenlijk allemaal in diezelfde lockdownverslaving vastzitten als Mark Rutte op dit moment in zit.”

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Twitter!

De verkiezingen komen eraan, en opeens wil D66’er Jetten af van diezelfde lockdown waar hij een week geleden of zo gewoon vóór stemde. Houd toch op, zeg! Hier trapt echt helemaal niemand in!