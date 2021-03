Covid-faler De Jonge beloofde 1700 IC-bedden, maar dat blijkt fabel: IC’s helemaal uitgeput, afdelingen gehalveerd

Afgelopen weekend riep minister Hugo de Jonge nog vol overtuiging dat de Nederlandse IC’s, indien nodig, weer kunnen opschalen tot 1700 bedden. Maar dit blijkt helemaal niet mogelijk te zijn, want De Jonge was even vergeten te checken hoe het eraan toegaat op de units zelf; het personeel is uitgeput en sommige afdelingen zijn zelfs gehalveerd ten opzichte van vorig jaar maart.

Bijna alles wat Hugo de Jonge roept of belooft loopt uit op een ramp. Vorige week werd nog een flinke opschaling van vaccinaties beloofd, maar dat bleef – goh! – uit. En van het weekend meende De Jonge nog dat de IC’s hun beddencapaciteit kunnen opschalen tot 1700, net zoals vorig jaar maart. Maar dit strookt niet met de werkelijkheid, want IC-experts trekken juist aan de bel: sommige afdelingen zijn gehalveerd en het personeel kan de druk niet meer aan. Hogere capaciteiten op de intensieve zorgafdelingen zit er dus niet in laten ze weten in het AD.

De Nederlandse Vereniging Intensive Care (NVIC) ziet ook dat de rek eruit is en waarschuwt al dat opschalen tot het niveau van een jaar geleden onmogelijk gaat worden:

“Het personeel op de ic is uitgeput. De rek is eruit, net als bij de rest van de Nederlanders. Als je ze nu vraagt of het lukt om weer zover op te schalen, zullen ze antwoorden dat dat niet gaat. Toch zullen we het nog één keer moeten doen, we zetten de schouders eronder. Daar hebben we alle hulp bij nodig. Afschalen van de reguliere zorg is onvermijdelijk, dat is nu alweer begonnen.”

Wat opnieuw gezichtsverlies bekent voor minister De Jonge. Want weer veel te snel roept de CDA’er dingen gewoon niet stroken met de werkelijke situatie. Iets wat eigenlijk al het geval sinds zijn aantreden als coronaminister. De Jonge lijkt vaak genoeg gewoon niet op de hoogte te zijn van wat de actuele situatie is in het land. Of het nu gaat om vaccineren of de zorg zelf: hij heeft zijn cijfers niet op orde. En het overbelaste zorgpersoneel betaalt hier de rekening voor. Ze werken al ongenadig hard en De Jonge verhoogt de werkstress alleen maar meer door allerlei dingen te roepen.

Dus wanneer gaat De Jonge nu eindelijk eens zijn huiswerk doen? Dankzij hem komt er nu een gigantische zorgtsunami op Nederland af, en zijn we niet genoeg voorbereid. Bedankt, Hugo!