D66-faalhaas Ollongren maakt wéér fout met honderden briefstemmen in twee gemeenten. Lekker bezig!

In de gemeenten Barneveld en Epe zijn zo’n driehonderd inwoners gedupeerd door een fout van de gemeente. Zij ontvingen stembiljetten met een retourenvelop waar een verkeerd adres op stond,.”Hoe dit precies kon gebeuren, weten we niet”, zegt een woordvoerder van de gemeente Barneveld, en wijst naar het ministerie van Binnenlandse Zaken: “De brieven zijn door het ministerie gemaakt.”

De Nederlandse overheid blijft flink falen met het hele idee van briefstemmen, zo lezen we bij Omroep Gelderland. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) verzekerde ons er nog wel zo van dat het stemmen per post “logisch en niet ingewikkeld” zou zijn. De 70-plussers hoeven zich écht nergens zorgen over te maken. Weet u het nog?

De ‘geruststellende’ woorden bleken meteen onzin: ze werden geopperd vlak nadat er van alles misging tijdens een proef onder senioren in Den Haag. Die bleken ongeldige proefstemmen te hebben uitgebracht, omdat de D66-koningin alles véél te ingewikkeld had gemaakt.

Maar dit keer valt de senioren echt niets te verwijten, want het is de overheid die hier wéér heeft geblunderd! De vorige keer ging het namelijk behoorlijk mis in de gemeente Hoorn. Het ging toen om iets minder dan 1.500 enveloppen. En nu gebeurt het in de gemeentes Barneveld en Epe, waar honderden burgers retourenveloppen hebben gekregen waarop een foutief adres staat gedrukt. Hoe krijg je dát voor elkaar?!

Je zou toch denken dat ze na die eerste paar fouten alles goed zijn gaan controleren, maar niet dus. Wie heeft er nu nog vertrouwen in het stemmen per post nu blijkt dat de overheid zélf steeds fouten maakt?

Dit zijn namelijk al drie gemeentes die, in vrij korte tijd, zulke enorme missers hebben moeten constateren. Gelukkig trokken ze direct aan de bel, maar dat neemt niet weg dat het ronduit onverantwoord is om deze manier het poststemmen zo door te laten gaan. Maar ja, wat wil je in een land waar het belangrijkste wapenfeit van de huidige Minister van Binnenlandse Zaken het afschaffen van het referendum is?