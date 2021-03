Daar gaan we! Pieter Omtzigt EIST opheldering: ‘Kiezers gaan over installatie Kamerlid, niet een verkenner!’

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt uitte zich vandaag vlak voor zijn beëdiging bijzonder kritisch over de gang van zaken in het formatieproces. Volgens Omtzigt bepalen de kiezers wie er wordt geïnstalleerd als Kamerlid, en niet de verkenners. Omdat we na zeven dagen nog geen opheldering hebben over de notitie heeft Omtzigt het vermoeden dat er dingen verborgen houden.

Omtzigt: ‘er ís geen notitie, iemand heeft die notitie geschreven’. Hij had gehoopt op opheldering binnen 24 uur wie zijn naam heeft genoemd icm ‘functie elders’ pic.twitter.com/7vyb2IGxiQ — Lamyae Aharouay (@LamyaeA) March 31, 2021

Voor het eerst sinds “functie elders”-gate is de overspannen CDA’er Pieter Omtzigt weer in Den Haag. Zoals verwacht uitte het Enschedese Kamerlid zijn grote ongenoegen over de Haagse gang van zaken, waarin zijn functie kennelijk een hoofdrol speelt.

Omtzigt toont zich er verbolgen over. Want wat er bij het formatieproces gebeurde is helemaal niet aan de Haagse bobo’s, maar gewoon aan de Nederlandse kiezer:

“De kiezers gaan over wie er hier geïnstalleerd worden als Kamerlid. Daar gaat géén verkenner over. Daar gaat géén fractievoorzitter over. Daar gaat géén ambtenaar over. Daar gaan de kiezers in Nederland over! Dit was een affront voor de Nederlandse kiezers. En ik had gedacht dat we daar binnen 24 uur opheldering over zouden krijgen wie dat gedaan had. Het feit dat we nu zeven dagen verder zijn betekent dat er ergens iets verborgen blijft. Want deze notitie IS niet geschreven, iemand heeft deze notitie geschreven. Er is hier geen spooktypemachine in Den Haag. Er is iemand in Den Haag die getypt heeft: ‘positie Omtzigt: functie elders’. Dat hoort niet.”

Duidelijke taal van een zichtbaar geërgerde Omtzigt. Het lijkt erop dat Omtzigt niet zal rusten tot duidelijk wordt wie er over zijn positie heeft geroddeld. En Omtzigt kennende zal hij wél de onderste steen boven krijgen. Jammer genoeg doet de CDA’er zelf niet mee aan het debat vanmiddag, en kan hij onoprechte lui als Mark Rutte, Sigrid Kaag, Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma daarom niet flink roosteren. Hopelijk nemen andere Kamerleden die honneurs dan maar voor hem waar!