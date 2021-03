Doortrapte CDA-partijtop probeert Pieter Omzigt weg te zetten als ‘labiel’

De partijtop van het CDA lijkt een fluistercampagne te zijn begonnen tegen hun eigen ‘nummer twee’: Pieter Omtzigt. Ze proberen hem af te schilderen als ‘labiel’ en de aandacht af te leiden van het feit dat CDA-ministers Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra hadden meegedaan aan een gesprek over het ‘temperen’ van hun eigen partijgenoot. Dat meldt HP/De Tijd.

Het wordt Pieter Omtzigt duidelijk niet in dank afgenomen dat hij, samen met SP-Kamerlid Renske Leijten, de Toeslagenaffaire boven water heeft weten te halen. Voor Nederland en de tienduizenden slachtoffers was het een (bittere) overwinning. Maar voor het kabinet, de Belastingdienst, andere delen van de Nederlandse overheid, de VVD, de PvdA en Omtzigts’ eigen CDA, was het een enorm gezichtsverlies.

Bij de meeste mensen zou na zo’n ontdekking een alarmbelletje moeten gaan rinkelen en het idee ontstaan dat zoiets nooit meer zou moeten kunnen gebeuren. Maar bij vrijwel alle bovengenoemde elementen van de Haagse politiek heerst helaas nog steeds het idee dat niet zij, maar Omtzigt het probleem is.

Maar het meest kwalijke van allemaal is nog wel dat de top van zijn eigen partij hem kennelijk nog steeds afvalt en neer probeert te sabelen. Zelfs (of eigenlijk juist) wanneer hij er helemaal doorheen lijkt te zitten. In een column van Wouter de Winther van De Telegraaf zei hij het volgende:

“Wanneer de overwerkte Omtzigt terugkeert is onduidelijk. Het CDA zegt dat dit aan het Kamerlid zelf is. Op hoog niveau wordt rekening gehouden met maanden, gezien ervaringen met huilbuien, door de kamer vliegende projectielen en onbehoorlijke gesprekken waar zowel ambtenaren als bewindspersonen de afgelopen maanden mee te maken kregen.”

Volgens Ton F. van Dijk (HP/De Tijd) is dit “het directe gevolg van een ‘fluistercampagne’ van de CDA-top richting Omtzigt”, zo bevestigt een bron met kennis van de situatie aan die krant. Van Dijk licht toe: “Immers de informatie waarop De Telegraaf zich baseert kan alleen afkomstig zijn uit de boezem van het CDA en is volgens een andere bron ‘zwaar aangezet’ om Omtzigt zo te beschadigen.”

Politiek is een vuil spelletje, maar dit is werkelijk beneden alle peil. Het feit dat Omtzigt zoveel voorkeursstemmen heeft gekregen zou juist een signaal voor het CDA moeten zijn om een nieuwe weg in te slaan. Eentje waar ze daadwerkelijk weer wat kunnen betekenen voor de burger en voor de verandering weer eens een keer kunnen stijgen in het aantal zetels.