EU beseft na een jaar eindelijk dat het crisis is: overweegt nu pas noodvergunningen om sneller vaccins te krijgen

In Brussel is eindelijk het besef ingedaald dat er een crisis gaande is. De Europese Commissie overweegt (nu pas!) om nieuwe vaccins eerder toe te laten door middel van een noodvergunning, meldt de NOS. Aangezien commissievoorzitter Von der Leyen deze mogelijkheid vanmiddag pas gaat bespreken, lijkt het er op dat dit een reactie is op het feit dat steeds meer EU-lidstaten op eigen houtje zijn gaan zoeken naar oplossingen voor de vaccinschaarste.

Diverse landen zoeken hun heil buiten Europa als het op vaccins aankomt. Oostenrijk en Denemarken wijken uit naar Israël, Hongarije heeft een Chinees vaccin en Tsjechië en Slowakije overwegen met de Russen in zee te gaan. De EU is wat hen betreft namelijk een belemmerende factor, vooral als je kijkt naar hoe sommige landen buiten de EU er momenteel voor staan.

De Europese Commissie lijdt dus gezichtsverlies en in een poging om verdere imago-schade te voorkomen, komen ze nu met een idee om het goedkeuren van vaccins te versnellen. In het NOS-bericht staat het volgende:

“Tot dusver werden noodvergunningen alleen door individuele lidstaten gebruikt om medicijnen voor terminale patiënten goedgekeurd te krijgen.”

En dit is dus precies het probleem: deze mogelijkheid was er al en wordt nú pas misschien ingezet. Brussel hobbelt weer achter de feiten aan en komt pas in actie als het écht niet anders kan. Moet je nagaan, dit is bijna een vol jaar na het begin van de coronacrisis!