Haha, Oostenrijk en Denemarken vernederen Brussel: gaan lekker zélf vaccins produceren met Israël

Oostenrijk en Denemarken hekelen de trage bureaucratie van de EU en gaan, wat de productie van coronavaccins betreft, op eigen houtje verder met Israël. Beide landen willen zich voorbereiden op de komst van verdere mutaties van het virus, en vinden dat Brussel véél te traag handelt.

Een behoorlijke klap in het gezicht van de EU: Oostenrijk en Denemarken keren zich af van het gecentraliseerde en ontzettend slome vaccinprogramma van Brussel. Ze geven de hoop op een spoedig herstel van het immens trage EU-project op, en gaan verder op eigen houtje. Dat meldt persbureau Reuters.

Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz zegt achter het principe te staan van het plan van de EU om vaccins gezamenlijk in te kopen en te verdelen, maar dat dit helaas veel te traag gebeurt. Ook het feit dat de Europese Commissie ervoor heeft gezorgd dat ze farmaceuten zoals AstraZeneca tegen zich in het harnas te jagen toen bleek dat de productie vertraging opliep, maakt geen goede sier bij Kurz: “Om die redenen moeten wij onszelf voorbereiden op verdere mutaties van het virus en niet langer afhankelijk zijn van de EU voor de productie van tweede generatie vaccins,” zei Kurz in een persbericht.

De Deense premier Frederiksen is het eens met Kurz en gaf ook toe dat ze nu gewoon op eigen houtje verdergaan met Israël. Oostenrijk en Denemarken voegen zich nu dus bij het rijtje EU-landen (Slowakije, Tsjechië en Hongarije) die Brussel links laten liggen en het maar zélf aanpakken.

Door de coronacrisis en het volstrekt incompetente optreden van de EU beginnen steeds meer landen te beseffen dat de EU een bureaucratisch gedrocht is dat totaal niet om kan gaan met een noodsituatie. Aan Brussel de opdracht snel het leven te beteren. Anders zullen er binnen de kortste keren nog meer landen dit voorbeeld van Oostenrijk en Denemarken volgen.