Exit poll: FVD schiet omhoog van 2 naar 7 zetels! Maar ook: VVD wint ruim, D66 slaat enorm toe, en eurofielen van Volt ook

Om te beginnen is er goed nieuws voor aanhangers van Forum voor Democratie: zelfs volgens de exit poll, die FVD vrijwel zeker wat onderschat, is de partij enorm gegroeid. Waar Thierry Baudet en de zijnen in 2017 nog genoegen moesten nemen met twee zetels, zouden ze er volgens de poll nu zeven (7) krijgen.

Volgens de exit poll van Ipsos voor de NOS heeft de VVD de Tweede Kamerverkiezingen van vandaag gewonnen. Het is voor de vierde keer op rij dat Mark Rutte zijn partij de grootste maakte. Ongelooflijk, maar blijkbaar zijn er echt heel veel Nederlanders die denken dat deze man – die verantwoordelijk is voor het vreselijk dictatoriale coronabeleid én voor de walgelijke toeslagenaffaire – het goed heeft gedaan. Het is om misselijk van te worden.

VVD: 35

PVV: 17

D66: 27

CDA: 14

PvdA: 9

GroenLinks: 8

SP: 8

Forum voor Democratie: 7

Partij voor de Dieren: 6

ChristenUnie: 4

Volt: 4

SGP: 3

JA21: 3

Denk: 2

50Plus: 1

BBB: 1

BIJ1: 1

Splinter: 0

Code Oranje: 0

Lijst Henk Krol: 0

Bij de NOS werd live afgeteld naar de exit poll. Het was enorm spannend. Om de zoveel minuten kwam in beeld hoelang er nog te gaan was. Het was verdorie net de finale van het WK ofzo. Nederland staat 1-0 voor tegen Duitsland, nog 10 minuten te gaan! Nog 5 minuten! 3! 1! We zijn er!

Hoe dan ook, van tevoren werd al aangegeven door de NOS en diens experts van Ipsos dat de exit poll normaal gesproken 1 of 2 zetels ernaast kan zitten per partij, maar nu mogelijk méér. Want de vraag is: hoe eerlijk zijn mensen over hun voorkeur? Het is heel goed mogelijk dat een bepaalde groep kiezers geen antwoord wil geven op die vraag… en dat geldt zeker voor kiezers die zowel het mediakartel als het partijkartel wantrouwen.

Dus: het is nog afwachten. Vanavond en misschien wel vannacht gaan we meer horen. De uitslag staat nog niet vast, dit is nog maar een exit poll, en die kan er naast zitten. 2 zetels of zelfs 3 maakt bij kleinere partijen met name natuurlijk een wereld van verschil… en voor de echte kleintjes kan het gemakkelijk het verschil zijn tussen wel in de Kamer komen en (net) niet.

En voor Forum geldt natuurlijk: 7 is een prima score (meer dan een verdriedubbeling!), maar er zit in principe nog meer in met 8 en misschien wel 9 zetels ook. Zelfs bij de NOS moesten ze toegeven dat het een geweldige score is voor FVD. “Plus 5 is dat!” Zelfs de woordvoerder van de VVD zei achteraf al dat Forum “een mooie uitslag” heeft neergezet. Zo!

Dus we blijven het in de gaten houden vanavond. Het zit er nog niet op.

Wat er wél op zit? We weten nu al dat de VVD en D66 natuurlijk met elkaar gaan onderhandelen. Die twee leiden de dans. Het CDA zet je erbij, en ze kunnen ‘gewoon’ met elkaar doorgaan. Ja, het is om misselijk van te worden. Maar het zal die kant vrijwel zeker uitgaan.

Dat zij dan zo. In de tussentijd put ik er kracht en moed uit dat met name FVD flink gegroeid is in de afgelopen vier jaar. Met die kern kunnen we wat. Stel je voor dat we vanaf nu 7, en misschien wel 8 of zelfs 9 FVD’ers in de Kamer zien!

Oh, en dan nu even lachen om GroenLinks, de SP, en de PvdA.