Exit poll laat ook zien: als Rutte wil kán hij over rechts (76/79 zetels)

Rutte’s VVD is weer de grootste partij van Nederland geworden. Volgens de exit poll heeft de VVD dit keer zelfs twee zetels meer gekregen van de verdwaasde, lam geslagen Nederlandse kiezers dan vier jaar terug. 35 zetels. Maar: als Rutte wíl kan hij dit keer over rechts regeren, net zoals hij deed in 2010.

Want volgens de exit poll heeft de VVD 35 zetels, de PVV 17, het CDA 14, Forum voor Democratie 7 zetels, JA21 3 zetels, en de SGP ook 3. Zonder de SGP kom je via rechts dan uit op 76 zetels en met de mannenbroeders zelfs op 79.

Het kán. Ja, het is een coalitie van 5 of zelfs 6 partijen, maar ze gingen er tot vandaag al vanuit in Den Haag dat er zo’n grote coalitie zou komen.

Natuurlijk gaat dat niet gebeuren. Rutte heeft FVD al uitgesloten en duidelijk laten weten dat hij alleen met de PVV wil samenwerken – mogelijk, als het niet anders kan – als Geert Wilders excuus aanbiedt voor zijn minder, minder, minder-opmerking. Wilders gaat dat écht niet doen.

Dus dat zijn twee redenen waarom een rechtse coalitie er niet komt. Maar dan is er nog een laatste reden, die nog veel belangrijker is: Rutte is een op zijn best een midden, en misschien zelfs wel een linkse politicus. Hij heeft de VVD gekaapt. Jaren terug kwam hij daar als zogenaamde rechtse jongen binnen, maar hij was nooit rechtsliberaal. Hij was altijd in hart en nieren een D66’er.

De VVD is geen rechtse partij meer. De VVD is een middenpartij – en dat is misschien wel precies waarom de VVD steeds zo groot is. Want blijkbaar had de Nederlandse kiezer behoefte aan een seculiere, niet sociaal-democratische middenpartij. Rutte is in dat gat gedoken… en heeft nu de macht steviger in handen dan welke voorganger als premier ook.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Parler!

Triest. Maar het is niet anders. Nu gaan we door en hopen we dat we de komende boel nog iets kunnen redden van het Nederland waar we zo van houden.