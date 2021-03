Exit poll update: FVD stijgt naar 8 zetels! VVD naar 36 (ongelooflijk), totale ineenstorting GroenLinks bevestigd

Er is een exit poll update. Volgens Ipsos, dat in opdracht van de NOS kiezers gevraagd heeft op welke partij ze gestemd hebben, zijn er toch een paar veranderingen. Dat is met name voor twee partijen heel goed nieuws. Want zowel Forum voor Democratie als de walgelijke nepliberalen van de VVD gaan er een zetel op vooruit.

Forum voor Democratie komt nu virtueel niet op 7, maar op 8 zetels. De VVD pakt ook een zetel meer, en komt nu virtueel uit op 36 zetels. Ja, echt ongelooflijk, maar blijkbaar is de Nederlandse middenkiezer nou eenmaal zo onnozel. D66 blijft de tweede partij van het land, de PVV blijft teleurstellen met 17 zetels… en GroenLinks en het CDA zijn écht het haasje.

De tussenscore van FVD vind ik echt geweldig worden. Want Pepijn van Houwelingen is de nummer acht van Forum voor Democratie, en de man achter het Burgercomité EU. Ik ken Pepijn een beetje, heb contact met hem, en gun hem dit echt van harte. Ik hoop dus dat dit sowieso blijft staan – en dat FVD nog verder doorgroeit naar 9 of 10 zetels.

Wat de VVD betreft: ik wil daar niet eens meer over zeuren. Want ik begrijp werkelijk niet dat Nederlandse kiezers Mark Rutte steeds weer belonen. De man is de slechtste premier die we ooit gehad hebben… maar blijft winnen. Het is bizar. Nederland lijkt wel in een psychose te zitten. Triest gewoon.

Maar we kunnen ook een beetje lachen. Want dat GroenLinks en het CDA van Wopke Hoekstra zo slecht presteren (voor hun doen) is natuurlijk wel degelijk vermakelijk. Hoekstra zou Rutte wel even uitdagen. Oh ja, hij zou het doen.

Niet dus. De man heeft er een puinhoop van gemaakt. En het zal mij niet verbazen als straks blijkt dat de nummer twee Pieter Omtzigt meer stemmen heeft gekregen dan Hoekstra.