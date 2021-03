Fajah Lourens: ‘Ik ga me niet laten chanteren om me in te enten’

In gesprek met NPO Radio 1 laat Fajah Lourens geen spaan heel van het dictatoriale wanbeleid van het kabinet. “Mij kun je niet wijsmaken dat we een jaar in deze crisis zitten en er nog geen ziekenhuisbed is bij gebouwd,” zegt ze. En, zegt de powervrouw: “Ik ga met niet laten chanteren om me in te enten.”

“Mij kun je niet wijsmaken dat we een jaar in deze crisis zitten en er nog geen ziekenhuisbed is bij gebouwd,” zei actrice en gezondheidsgoeroe Fajah Lourens vannacht in De Nacht van Rutger. “Dat gaat er bij mij niet in! Ik ben een ondernemer, ik zou het gewoon fixen. Ik geloof niet dat dat onmogelijk is. En als er dan druk op de zorg is, als dat waarheid is, waarom is dit dan nog niet opgelost? Vraag iedere ondernemer in Nederland om 1000 bedden bij te bouwen, en ze doen het.”

Dat klopt natuurlijk honderd procent. Als de druk op de zorg de echte reden was voor al die belachelijke maatregelen, waaronder de lockdown en de avondklok, dan had het kabinet in een jaar tijd al lang de zorg kunnen opschalen. Maar daar is bewust niet voor gekozen. Sterker nog, in de toekomstige jaren wil Mark Rutte het aantal bedden in de zorg verder terugbrengen, niet verhogen.

Wat betreft het vaccin, zegt Fajah, die neemt ze niet. “Ik neem ook de griepprik niet. Ik heb zelf corona gehad en ik heb er helemaal geen last van gehad, behalve een beetje druk op mijn borst.” Dat is natuurlijk ook niet zo gek, want gezien haar gezondheid én leeftijd zit zij bepaald niet in de corona-risicogroep.

“Dus ik zie niet in waarom ik in vredesnaam die inenting zou moeten doen. Je hoeft niet iedereen in te enten. Ik heb het niet nodig! Dat dan alles dicht blijft boeit me niet, gelukkig heb ik een fantastisch huis met een fantastische tuin. Ik ga me niet laten chanteren om me in te enten.”