‘Fantastisch, trots!’ – Thierry Baudet feliciteert politiek fenomeen Wybren van Haga met 221.371 voorkeursstemmen

Wybren van Haga is binnen Forum voor Democratie dé politieke revelatie van het jaar. Waar hij zich bij de VVD steevast moest verstoppen, ergens op de achterbankjes, mag hij als FVD’er juist stralen. En ja, dat heeft hem flink wat respect en waardering opgeleverd in het land. Want hij heeft maar liefst 221.371 voorkeursstemmen gekregen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Een geweldige prestatie, die méér dan verdiend is.

De einduitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is binnen: Wybren van Haga heeft 221.371 stemmen gekregen. Ook Thierry Baudet heeft een groot aantal stemmen aangetrokken, maar net een paar duizend meer dan Van Haga: 223.876. Voor beide heren is dat natuurlijk geweldig, want het komt neer op iets van drie zetels per persoon. Een enorme prestatie.

Enkele dagen geleden berichtten de leden van het mediakartel al dat Wybren van Haga flink wat voorkeursstemmen had gekregen van Forum voor Democratie-kiezers. Natuurlijk deden zij dat vooral op een manier waarmee ze voor onrust proberen te zorgen bij FVD. “Opmerkelijk: Van Haga haalt in veel gemeenten meer stemmen dan FVD-leider Baudet,” kopte Trouw bijvoorbeeld. Natuurlijk werd er hier en daar ook driftig gerefereerd aan de eerste verkiezingsuitslag van de VVD met Mark Rutte als leider. Rita Verdonk haalde toen meer stemmen binnen, wat voor onrust zorgde, en zelfs in een (mislukte) coup en uiteindelijk een afsplitsing resulteerde. Het is duidelijk dat de media hopen dat dit nu ook gebeurt bij FVD.

Helaas voor hen gaat dat niet lukken. Want iedereen die FVD een warm hart toedraagt gunt het Van Haga van harte. En de heren zelf zijn blij en eensgezind. Kijk maar naar de reactie van Baudet op het nieuws dat Van Haga zoveel zetels heeft gekregen – en ja, achter de schermen laat hij zich in precies dezelfde termen uit. Dit is geen toneelspel voor de bühne. Hij is echt verheugd met Van Haga’s resultaat:

FVD heeft dit keer bewust ingezet op twéé kandidaten. Op veel posters zag je Baudet én Van Haga. Op social media werden de twee samen, zij aan zij, neergezet. Ze vullen elkaar namelijk fantastisch aan en ze weten dat allebei.

Qua politieke strategie fungeerden ze als een tandem. Baudet was de laatste maanden de hort op om campagne te voeren; om contact te zoeken met kiezers op straat. Hij doet dat écht fantastisch. Er is geen andere Nederlandse politicus die dat zo goed kan, met zoveel positieve energie als Baudet. Daarbij schuwt hij controversiële onderwerpen niet. Baudet probeerde een nationale beweging te op de been te krijgen tegen de achterlijke coronamaatregelen, en dat is hem gelukt… en heeft in ongekende groei voor zijn partij geresulteerd.

Ondertussen was het Van Haga’s rol om heel publiekelijk de coronadebatten te voeren. Hij deed dat op ongekende wijze. Rustig, maar buitengewoon goed geïnformeerd en voor de duvel niet bang. Dat is heel duidelijk zíjn kracht.

Het is fantastisch én terecht dat Van Haga daar door de kiezer voor beloond wordt. Ik ken mensen die op hem gestemd hebben, en ze doen dat écht omdat ze hem zo geweldig zien schitteren steeds in de coronadebatten. Hij neemt het heel duidelijk op voor mensen die hun vrijheid terug willen, en voor ondernemers… Hij durft de confrontatie aan te gaan en ónze belangen te behartigen, direct oog in oog met de arrogante machthebbers die er alles aan doen om het mkb te slopen.

Ja, Van Haga heeft deze voorkeursstemmen ‒ al die 221.371! ‒ echt verdiend. En datzelfde geldt voor Baudet, die zich ook helemaal het leplazarus heeft gewerkt de afgelopen maanden.

Het is een geweldig team ‒ en de uitslag qua voorkeursstemmen bevestigt dat nog maar eens. Andere partijen kunnen alleen maar dromen van zo’n hecht team. Bij FVD mag iedereen stralen. Kom daar maar eens aan bij andere partijen. Zoals bij de VVD, waar iedereen zich moet schikken naar de mening van Rutte. Of het CDA waar een man als Pieter Omtzigt de ziektewet in wordt gepest.