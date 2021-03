Filmpje! FVD’er Freek Jansen veegt GroenLinks kippetje en VVD bal in één klap van tafel

Hoewel de meeste mensen denken dat het eerst en vooral de lijsttrekkers van de diverse partijen zijn die met elkaar in debat gaan is de werkelijkheid anders. Ook mensen die lager op de kieslijst staan gaan de strijd met elkaar aan. Zo ook Frederik (Freek) Jansen, de nummer zeven van Forum voor Democratie. Onlangs ging hij in debat met afgezanten van het partijkartel. Het resultaat was schitterend om te aanschouwen. Want in slechts anderhalve minuut vernietigde hij een kippetje van GroenLinks én een enorme bal van VVD.

Het debat ging over energie. FVD, zei de moderator (die later een enorme subjectieve gehaktbal bleek te zijn), is vóór kernenergie. Dat staat in het program van de partij, toch? Ja, dat klopt zei Jansen. Maar daarbij moet er wel gekeken worden naar de kosten. “Daar zijn we heel huiverig voor. Kool en gas, daar kun je gewoon mee doorgaan. We hebben ook héle schone centrales in Nederland, de schoonste van de wereld.”

En toen kwam de uithaal naar de VVD. “En ik vind het ook heel typisch wat hier gebeurt. Want meneer [Tweede Kamerlid Mark) Harbers van de VVD staat zich echt te verontschúldigen tegenover GroenLinks, van ‘oh ja, wij willen dat ook…’ Nee het slaat helemaal nergens op want we aan het doen zijn. Er is geen reële dreiging op dit moment voor Nederland. Het is ook niet zo alsof Nederland ontzéttend veel CO2 uitstoot, en als wij dat terugdringen dat de wereld dan plotseling helemaal anders is.”

“Heeft u wel het IPCC-rapport gelezen!” gilde een GroenLinks kippetje vervolgens.

“Ja, absoluut, ik denk dat ú dat niet heeft gedaan,” reageerde Jansen daarop.

Maar oh, oh, ze was nog niet klaar met haar gezeur. “We staan hier in een universiteitsgebouw en u beweert dat de wetenschap…”

“Nou, kijk nou naar wat de companion voor de leefomgeving zegt,” zei Jansen daarop verwijzend naar iets dat we in de volksmond ook wel feiten noemen. “Die meten de zeespiegel voor de Nederlandse kust. Al 120 jaar wordt dat gedaan. En er is een heel licht stijgende lijn, 1,9 millimeter per jaar. Dat zijn ongeveer 19 centimeters per eeuw. Dat is niet heel dreigend. Er is niets aan de hand. En er is geen…”

Maar op dat moment schreeuwde de volstrekt achterlijke moderator er iets doorheen. “U gaat het nu over de wetenschap hebben. Die heeft u niet aan uw kant!” Wat? Waar bemoei jij mee, druiloor? Dat jij daar op universiteit van je geïndoctrineerd bent met het wetenschapsevangelie van radicaal-linkse activisten soit, maar wil je daar je intellectuele meerderen niet mee lastigvallen?

“Dat is ook helemaal niet erg,” wilde de belachelijke nepmoderator afsluiten, maar Jansen was nog lang niet klaar. “Dat is wél erg, want ik vind ook dat als u als debatleider dat gaat zeggen, dan vind ik dat heel gevaarlijk. Maar ga naar de website van het RIVM, daar staat het allemaal op. Er is geen versnelling in de zeespiegelstijging voor de Nederlandse kust.”

Dat zijn gewoon feiten. Die kunnen de gekkies op het podium nakijken op de website van het RIVM, toch niet de meest conservatieve organisatie van Nederland.

“Nog even één ding,” blubberde Halbers (VVD) daarop snel. “Jullie willen doorgaan met de gaswinning in Groningen, inclusief de bijhorende aardbevingen!”

Ach gos. Diezelfde aardbevingen waar de VVD al die jaren lak aan had, en waarvoor burgers die getroffen zijn nul komma nul ontvangen hebben in compensatie, knul?

“Ja, en wij willen mensen wél compenseren, dat heeft uw partij nóóit gedaan,” antwoordde Jansen daar terecht op.

“Kom op,” mopperde de VVD-gehaktbal, “er liggen miljoenen klaar voor de compensatie. Een deel wordt al uitgegeven.”

“Ja, er zijn miljarden nodig,” aldus Jansen onverschrokken.

Daarin heeft Jansen gelijk. Het zou moeten gaan om iets van 2 miljard euro. Maar Harbers schept op over een paar miljoen. Het is lachwekkend – maar het is vooral ook heel typisch voor de VVD, We hebben het immers, bij uitstek, over de zieligste partij maar tegelijkertijd ook arrogantste partij van het land.

Hoe dan ook, een sterk optreden van Freek Jansen. Pak ze Freek!