Filmpje! Jesse Klaver-logica: ‘PVV sluit bevolkingsgroepen uit en uitsluiten is verkeerd, dus ik sluit de PVV uit’

GroenLinks-leider Jesse Klaver was te gast bij QMusic. Daar werd hem gevraagd wat hij ervan vindt dat partijen van tevoren worden uitgesloten door andere partijen. Helemaal prima! ‘Als je hele bevolkingsgroepen gaat uitsluiten dan sluiten wij jou ook uit’, zegt de man die tegen uitsluiting is.

Zie hieronder het fragment:

Hoe herken je een cordon sanitaire, les 1, door @jesseklaver van @groenlinks. pic.twitter.com/XSTvNhykFj — Vizier Op Links (@VizierOpLinks) March 8, 2021

“Nou dat ze Forum voor Democratie en de PVV uitsluiten vind ik heel goed”, zegt Klaver in reactie op de vraag die radio-dj Mattie hem stelt. “Uitsluiten vind ik ver gaan”, reageert Mattie direct. “Vind ik ook heel ver gaan, daar heb je helemaal gelijk in”, zegt Klaver direct. “Maar er is een reden waarom bijna alle partijen dat doen en dat heeft er mee te maken dat zij gewoon hele bevolkingsgroepen uitsluiten. Als ze zeggen dat er een probleem is met Marokkanen in Nederland, sorry dan heb je echt een probleem met mij. En niet alleen met mij, maar gelukkig met heel veel partijen, en dan zet je jezelf volstrekt buitenspel.”

Jesse Klaver lijkt een probleem te hebben met feiten en basale logica. Ten eerste is het helemaal niet zo dat FvD en PVV “hele bevolkingsgroepen” willen uitsluiten, al werkt dat natuurlijk hartstikke mooi als frame. En ten tweede is hij zelf geen haar beter als hij meent tegen uitsluiten te zijn, maar zelf wel een hele bevolkingsgroep uit gaat sluiten omdat zij op een partij stemmen die hem niet bevalt.

De kans dat er enige samenwerking tussen de PVV/FvD en GroenLinks gaat komen is natuurlijk ontzettend klein. Maar om als partijtje met negen zetels nou grofweg een vijfde van alle Nederlandse kiezers uit te sluiten is wel heel hoogmoedig. Dat zijn toch al snel zo’n twee miljoen mensen waar we het over hebben! Klaver geeft ze de middelvinger ‘want de rest doet het ook’.