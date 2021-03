Filmpje! Moeders stappen over naar FVD: ‘Ik maak me enorme zorgen over de toekomst van mijn kinderen!’

Dat was even schrikken bij de NPO gisteravond toen een Partij voor de Dieren-moeder vertelde dat ze dit jaar niet op de partij van Esther Ouwehand stemt, maar FVD. Want, zei ze: “Ik maak me enorme zorgen over de toekomst van onze kinderen.” Die worden opgezadeld met “schuld- en verantwoordelijkheidsgevoel als het gaat om de aanpak van de coronacrisis en de maatregelen die daar op volgen. De partij die daar mijn inziens continu heel consequent is geweest in kritische vragen stellen, dat is FVD geweest.” Bam, eat that!

Mevrouw Arendsen, GGZ-therapeut en musicus, mocht gisteravond via een inbelverbinding uitleggen bij het NOS slotdebat voor ‘de kleine partijen’ op welke partij ze vandaag gaat stemmen en waarom. Haar antwoord was schitterend, want in een minuut tijd veegde ze de vloer aan met haar oude partij, de Partij voor de Dieren, én met de traditionele partijen. En dat deed ze ook nog eens vanuit haar rol als moeder. Want deze verkiezingen gaan voor haar eerst en vooral om hen en om hún toekomst.

“Ik heb voorheen Partij voor de Dieren gestemd. Maar daar ben ik toch in teleurgesteld en ik overweeg op FVD te stemmen,” legde ze uit. De NOS-presentator vond dat “een hele stap. Waarom is dat?”

“Nou,” antwoordde zij daarop: “ik zit hier vanavond eigenlijk vooral als moeder. Als moeder maak ik me enorme zorgen over de toekomst van mijn kinderen en over de toekomst van onze democratie. En de afgelopen maanden ben ik ook erg teleurgesteld in de grote partijen. Als moeder heb ik gemerkt dat kinderen steeds meer opgezadeld worden, voor mijn doen onterecht, met schuld- en verantwoordelijkheidsgevoel als het gaat om de aanpak van de coronacrisis en de maatregelen die daar op volgen. De partij die daar mijn inziens continu heel consequent is geweest in kritische vragen stellen, dat is de FVD geweest.”

Daar valt natuurlijk niets tegen in te brengen. FVD ís de enige partij die dat doet, steeds weer. Want FVD is de enige partij met de moed het hele geschifte coronanarratief van het partijkartel principieel af te wijzen. Dus, vaders en moeders, jullie weten wat jullie vandaag te doen staat. Kies voor de toekomst van jullie kinderen, stem FVD!