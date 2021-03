Filmpje! Nieuwgekozen partijleiders laten blijken wat nu écht vinden van het nut van corona-mondkapjes

In een filmpje van de eerste bijeenkomst van de nieuwe partijleiders na de verkiezingen, zie je heel duidelijk hoe politici geloven in het dragen van mondkapjes. Hint: ze begrijpen zelf dat het de reinste onzin is. Maar als ze door hebben dat er een camera is, of als ze erop gewezen worden door Jesse Klaver, doen ze dat vermaledijde kapje toch snel op.

Met name Kaag en Rutte samen met Klaver zijn mooi. Poppenkast. pic.twitter.com/h1xugPcRx3 — Martijn Duizendstra (@martijn1k) March 18, 2021

Dit is veruit het beste mondkapjesfilmpje dat ik heb gezien de afgelopen maanden. Want het toont de totale hypocrisie aan van álle Nederlandse politici – op twee man na. Jesse Klaver is in het echt blijkbaar net zo’n sneuneus als voor de camera, en Thierry Baudet die geen kapje op doet, niet voor de camera, en ook niet als de camera hem niet in beeld brengt. Hij houdt rekening met de gevoelens van anderen wat betreft handen schudden of ellebogen bumpen. Maar zelf is hij gewoon van het ‘normaal doen.’

Aan het begin van de video zie je Baudet vragen wat de lijsttrekker van Volt (Laurens Dassen) wil. Die schudt geen hand, maar wil een elleboogstoot geven. Opmerkelijk genoeg staat hij wel in de drukke zaal zonder mondkapje op, want in video’s van de partij zelf zie je de Volters dat kapje juist wel steeds dragen.

Maar goed, dan gaat de camera naar Sigrid Kaag en Jesse Klaver, die met elkaar in gesprek zijn. Kaag draagt geen mondkapje. Maar dan wijst Klaver haar erop dat er gefilmd wordt. Snel doet ze het kapje wel op. Vervolgens draait hij zich om en praat hij met Mark Rutte, die óók geen kapje draagt. Hij zit zelfs even aan zijn mondkapje om aan te geven dat Rutte die van hem moet opzetten. Die doet dat meteen.

Het is eigenlijk ongelooflijk om te zien hoe hypocriet deze Kamerleden (!) zijn. Ze trekken zich normaalgesproken niets aan van die idiote mondkapjesplicht, ongetwijfeld omdat ze allemaal beseffen dat het weinig tot geen moer helpt tegen dat zogenaamde killervirus. Maar als de camera dan even op ze gericht wordt, hop, zetten ze dat ding snel op. Want the show must go on!

Zielig.