Filmpje! Thierry Baudet: ‘Wij willen stoppen met mensen op een ongecontroleerde manier uit Afrika en het Midden-Oosten hier naartoe te halen’

Forum voor Democratie “is de minst racistische partij van Nederland,” aldus lijsttrekker Thierry Baudet. FVD wil met iedereen die van Nederland houdt er samen iets van maken. Maar dat betekent niet dat er door kan worden gegaan met ongecontroleerde massa-immigratie. Sterker nog, door daarmee door te gaan maak je Nederland kapot. Daarom wil FVD een Australisch immigratiemodel adopteren. Zodat Nederland sterker en beter kan worden, met mensen die daadwerkelijk iets toevoegen aan de maatschappij.

Ongehoord Nederland heeft een leuke rubriek ze een lijsttrekker van een politieke partij steeds één minuut geven om drie verschillende vragen te beantwoorden. In totaal heeft de lijsttrekker dus drie minuten om drie vragen te behandelen. Dit keer is het de beurt aan Thierry Baudet van Forum voor Democratie. De onderwerpen waarover hij tekst en uitleg mocht geven zijn: immigratie, de Europese Unie, en de klimaatwaanzin. Zoals je zou verwachten van Baudet gaf hij heldere antwoorden die FVD op een mooie en goede manier onderscheiden van de rest van het veld.



“De afgelopen decennia zijn er veel te veel mensen op een ongecontroleerde manier naar Nederland gekomen,” begint Baudet zijn relaas over het immigratiestandpunt van FVD. “We hebben het laatst laten becijferen wat dat kost. En dat is ongeveer 400 miljard geweest de afgelopen 30 jaar. Dat is dus evenveel als de totale aardgasbaten die we uit de grond hebben gehaald. Wat wij willen, kijk, iedereen die hier is: wij zijn de minst racistische partij die er is. Wij willen met iedereen die van Nederland houdt een nieuwe start maken en samen dit land mooier en beter maken.”

“Maar we willen wel stoppen met op een ongecontroleerde manier mensen uit Afrika, het Midden-Oosten, uit totaal andere culturen, hier naartoe te halen. Dus wij willen wat we noemen een Australisch immigratiemodel. We gaan kijken of mensen hier iets kunnen brengen, of ze waarde kunnen toevoegen aan ons land, of we werk voor ze hebben, enzovoorts, enzovoorts. En als ze daar allemaal aan voldoen dan kunnen ze in ieder geval een tijdelijke werkvergunning krijgen en misschien na verloop van tijd kunnen ze blijven.”

“Maar het moet dus véél stringenter,” legt Baudet uit. “We moeten écht opkomen voor ons eigen land. We kunnen ook al die mensen niet aan. We hebben een enorm woningtekort, we hebben leerachterstanden in het onderwijs, onveiligheid neemt allemaal toe; we willen de Néderlandse cultuur behouden en beschermen. En daarom moet immigratie drástisch worden ingeperkt.”

Immigratie van mensen die iets toevoegen is príma… maar de massa-immigratie zoals wij die kennen is gewoon niet houdbaar. Dat kunnen multiculturalisten heel jammer vinden, maar dat verandert niets aan de feiten.

Goed verwoord door Baudet! Daar kunnen de andere partijen een puntje aan zuigen.