Forum voor Democratie dolblij met historische winst: “BEDANKT! Een enorme overwinning voor de vrijheid!”

Het is dan eindelijk zover! Na ongetwijfeld een heel prettige avond waarbij de media logischerwijze niet welkom waren heeft Forum voor Democratie gereageerd op de verkiezingsuitslag waarin blijkt dat Forum voor Democratie weet door te stijgen naar acht Kamerzetels. “BEDANKT!” schrijft de partij op Twitter. “Als de prognoses kloppen, is FVD de grootste winnaar van de verkiezingen. Dat komt door ú! Een half miljoen Nederlanders hebben gezegd: wij willen ons leven terug.”

“Een daverende klap tegen de eindeloze lockdowns,” gaat de partij verder. “Een enorme overwinning voor de vrijheid.”

BEDANKT! Als de prognoses kloppen, is #FVD de grootste winnaar van de verkiezingen. Dat komt door ú! Een half miljoen Nederlanders hebben gezegd: wij willen ons leven terug. Een daverende klap tegen de eindeloze lockdowns. Een enorme overwinning voor de vrijheid. pic.twitter.com/J8atZciUaB — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) March 18, 2021

“Met uw steun – en de steun van onze geweldige, onmisbare vrijwilligers – gaan we door,” gaat FVD verder. “We hebben véél meer slagkracht in de Tweede Kamer en zullen ons geluid nog veel sterker verkondigen. Onze campagne voor onze vrijheid en voor Nederland blijft ook buiten de Kamer doorgaan.”

En dat is niet alles. Want FVD begrijpt dat deze strijd nog lang niet gestreden is. “Nu begint onze campagne pas echt!” gaat de partij terecht verder. “We blijven het land doorgaan. En we hopen u dan weer te zien! Ontzettend bedankt voor uw vertrouwen!”

Daar schreef ik zelf ook wat over op mijn Telegram-account:

Forum voor Democratie heeft een heel sterk signaal afgegeven. Het is fantastisch dat de partij zo sterk gegroeid is. Van 2 naar 8. Geweldig.

Dit betekent dat het FVD-geluid de komende maanden luider dan ooit te horen zal zijn in de Tweede Kamer. Maar dat is niet al het goede nieuws. Er is veel meer. Want op sociale media ‒ met name op Telegram en Twitter ‒ maar ook hier op DDS hebben we een heel mooie groep mensen bij elkaar gekregen; gelijkgestemde vrijheidsliefhebbers.

De komende tijd staat in het teken van het terugveroveren van onze vrijheden; van onze rechten. We moeten deze strijd sámen aangaan, want alleen samen staan we sterk. Dat is een cliché, maar daarom niet minder waar.

Door met die hap dus, Forum!