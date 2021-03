FVD stelt Kamervragen over opgedrongen schadelijke genderideologie op basisscholen

Forum voor Democratie maakt zich hard tegen de volstrekt idiote en ideologisch gedreven genderdiversiteit die nu, in de vorm van voorlichtingen, op veel basisscholen aan kinderen wordt aangeleerd: “Dat is schadelijk en wat ons betreft niet welkom op school. FvD stelt Kamervragen.“

Het is ronduit verbazingwekkend hoe snel deze giftige denkbeelden aan het oprukken zijn. Enkele jaren geleden werd er nog een beetje lacherig over gedaan en nu staat die waanzin praktisch op de stoep.

En niet alleen Forum wil deze genderwaanzin per direct een halt toeroepen, ook onze eigen hoofdredacteur én eigenaar van DDS, Michael van der Galiën, onderneemt gelijk actie:

Die belachelijke genderideologie stelt namelijk dat jonge kinderen niet van nature als jongens of meisjes opgroeien, maar dat dit ze in feite wordt aangepraat. Volstrekt belachelijk! En daarom zegt Van der Galiën het volgende:

“Als hoofdredacteur én eigenaar van DDS, en vooral ook als vader van een 3,5 jaar oud MEISJE, verzet ik me hier tegen met elke cel in mijn lichaam. Ik laat onze kinderen niet op deze manier verpesten en indoctrineren met Fabiaans extreemlinkse woke-gedachtegoed. In de komende dagen zet ik een petitie op en meer. Want wij laten onze kinderen dit niet aandoen!”