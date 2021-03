Gaan we weer! Stemmenteller Amersfoort blijkt Baudet-hater pur sang: ‘Ik walg van FVD!’

Een twitteraar uit Amersfoort laat heel blij weten dat ze vandaag stemmen gaat tellen. Feest van de democratie, en zo. Alleen is het wel een beetje merkwaardig dat deze zelfde dame een geschiedenis heeft van het bashen van FVD. “Als je daar willens en wetens op stemt of mee samenwerkt ben je af,” schreef ze onder meer. En: “ik walg van de intenties van een partij als FVD.”

Afgelopen zondag liet ene Janneke weten dat ze woensdag als teller gaat “helpen bij de verkiezingen.” Het wordt, schreef ze, de “eerste keer dat ik dat doe; geen idee eigenlijk waarom ik dat niet eerder heb gedaan. Lijkt me leuk en leerzaam. Het is overdag wanneer de lijsten van maandag en dinsdag worden geteld.”

Hartstikke leuk voor haar natuurlijk. Zo’n “feest van de democratie.” Schitterend.

Alleen is er wel een probleempje. In het verleden heeft mevrouw de teller zich namelijk in de felste bewoordingen uitgesproken tegen één specifieke partij. Forum voor Democratie.

“Ik sta met de voeten in de klein en walg van de intenties van een partij als FvD. Als je daar willens en wetens op stemt of mee samenwerkt ben je af. Als je dat in je ivoren toren niet snapt ben je te dom om te poepen,” aldus stemmenteller Janneke. Dat is al erg genoeg, maar ze was nog lang niet klaar met haar FVD haat. Oh nee.

“Mijn ouders waren fervent CDA stemmers en fel tegen partijen uit extreemrechtse hoek,” twitterde ze op 30 april 2020 toen bekend werd dat FVD zou gaan samenwerken met onder meer het CDA in Noord-Brabant. “Zij hadden de oorlog meegemaakt. Blij dat zij dit niet meer hoeven meemaken. CDA, wat een schandalige keuzes maken jullie. Met een partij als FvD werk je niet samen. Punt.”

En zo zijn er dus meer uitlatingen van mevrouw waaruit blijkt dat ze bepaald niet neutraal is als het over FVD gaat, en de partij zelfs vergelijkt met de NSDAP (de nazi’s) van Adolf Hitler. Als je dat echt denkt, dat FVD de NSDAP is, hoe ver ben je dan bereid te gaan om ervoor te zorgen dat zo’n partij geen invloed krijgt in de politiek? Misschien dat dit niet zo is – dat kan best. Maar deze dame heeft de schijn overduidelijk tegen zich.

Volgens collega-twitteraar Richard zal Janneke stemmen tellen in Amersfoort. Hij roept de gemeente op om haar uit het stemlokaal te verwijderen. En gelijk heeft hij, natuurlijk. Want dat ze een politieke mening heeft buiten het tellen om is op zich prima, maar de tweets die zij geplaatst heeft gaan verder dan dat. Er blijkt een haat uit voor één specifieke partij. En dan moeten kiezers er vervolgens toch blind op vertrouwen dat zij haar functie naar eer en geweten uitvoert? Hmm.

Beste @Gem_Amersfoort, bij deze verzoek ik jullie met klem Janneke uit het stemlokaal te verwijderen. Volgens de kieswet moet een stembureau medewerker geen voorkeur uiten tijdens hun functie. Dit gaat in tegen de richtlijnen van de kieswet https://t.co/NfoDZK4YGZ pic.twitter.com/XMHgMltxf4 — Richard GR (@richard32496489) March 17, 2021

Natuurlijk heeft zij deze uitlatingen niet gedaan tijdens het uitoefenen van haar functie. Maar ze heeft de schijn wel heel erg tegen zich. Je kunt je er heel wat bij voorstellen dat FVD-kiezers het niet prettig vinden dat deze vrouw een officiële teller is.

Tip aan gemeentes: zorg ervoor dat tellers geen lang verleden hebben als uitgesproken haters van één specifieke partij.