Gigablunder met uitslagen coronatesten: zorgmedewerkers kregen onterecht massaal positieve uitslag

Opnieuw is het misgegaan bij tientallen coronatests in Nederland. Ditmaal kregen medewerkers én cliënten van zorginstellingen het nieuws dat zij positief waren getest, maar achteraf bleek dit helemaal niet het geval te zijn. Door een onjuiste testuitslag moesten zij onnodig in quarantaine en konden zij zo niet hun werkzaamheden uitvoeren.

De druk op de Nederlandse zorginstellingen is door de coronacrisis gigantisch groot. Dus als enkele medewerkers door een onjuiste testuitslag thuis moeten blijven, dan neemt die druk natuurlijk alleen maar toe. Ja, dat las je goed: medisch personeel is onnodig in thuisquarantaine gegaan, vanwege een blunder van formaat.

Het ging ditmaal mis in het laboratorium van Certe in Groningen. Bij een naloop van een partij testuitslagen bleken 41 daarvan onjuist te zijn. Anne-Marie van Elsacker, directeur Medische microbiologie van Certe, baalt als een stekker. Dit soort fouten zijn altijd zuur, maar nu helemaal omdat het gaat om zorgmedewerkers. Tegen de Telegraaf zegt ze het volgende over het gestuntel:

“Als je een stadion vol burgers test, en je hebt één misser, is dat geen groot probleem voor de volksgezondheid. Maar als die ene persoon in een ziekenhuis werkt is het veel erger.”

Het is zeker niet de eerste keer dat er geblunderd wordt met doorgeven van testuitslagen. Onvergeeflijk, want door dit soort grove fouten wordt uiteindelijk de testbereidheid ondermijnd. Hetzelfde ziet men bij de vaccinatiecampagne: de hele soap rondom AstraZeneca maakt het publiek nog wantrouwiger, waardoor de coronacrisis lang niet zo effectief bestreden wordt.

Certe zegt de controle op de testuitslagen nog serieuzer te gaan aanpakken. Goh, zou je denken? Dat zal ook wel moeten! Ze kunnen het niet veroorloven om nogmaals zorgpersoneel met een onjuiste uitslag massaal in thuisquarantaine te zetten.