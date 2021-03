Gigablunder! Site met verkiezingsdata offline gehaald, want in de broncode stonden ook uitslagen

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft een blunder van jewelste gemaakt. Op hun site, opkomstenuitslag.nl, vonden enkele slimme techneuten al complete uitslagen in de broncode. De data had pas na 21:00 vanavond online mogen staan.

De handige techneuten van Tweakers kwamen tot hun verrassing erachter dat men al de uitslagen van diverse gemeenten kon vinden in de broncode van de VNG-site. Uiteraard had men direct contact opgenomen met de VNG en die hebben inmiddels de site offline gehaald. “We gaan onderzoeken wat hier precies aan de hand is,” aldus de VNG.

De site toont data die komt uit de zogeheten StembureauApp die men in zestien gemeenten gebruikt. Mogelijk heeft er iemand bij de VNG flink zitten blunderen door niet alles goed te beveiligen en af te schermen voor extern publiek. Want men kon dus in de broncode van de site de uitgebrachte stemmen zien van enkele gemeenten.

Het publiceren van uitslagen voor 21:00 vanavond is natuurlijk ten strengste verboden, want dit zou eventueel mensen kunnen beïnvloeden in hun stemgedrag. Door de coronacrisis verloopt de verkiezing al anders dan normaal, met drie stemdagen en gigantisch veel afgekeurde briefstemmen, en dus ook nog eens een incompetent VNG blijkt maar weer dat onze verkiezingen allesbehalve soepel verlopen.

Vooraf was men hiervoor gewaarschuwd, en al helemaal bij het briefstemmen, maar er werd niet tot nauwelijks geluisterd. Het resultaat: tal van blunders en blamages. Het is bijna alsof Hugo de Jonge met z’n vingers aan de knoppen heeft gezeten.