GL-wethouder Groot Wassink krijgt veeg uit pan over burgerinspraak Amsterdam: ‘Het is een wassen neus!’

De radicale GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink is overladen met kritiek; de burgerparticipatie in Amsterdam zou een wassen neus zijn. Zowel van kritische raadsleden als politicologen ontvangt de blunderende wethouder veel kritiek. Amsterdamse stadsbewoners hebben simpelweg niks te zeggen, zoals we al eerder zagen bij de plaatsing van windmolens.

Ironisch genoeg is Groot Wassink wethouder Democratisering, maar de democratisering verloopt vooralsnog stroef. Burgers krijgen nauwelijks de gelegenheid om te participeren, concludeert ook politicoloog Jan Schrijver in AT5. Hij noemt het proces een wassen neus. Als het puntje bij paal komt wordt er gewoon niet geluisterd naar stadsbewoners. Dit is vooral goed te zien bij de Amsterdamse windmolenkwestie.

In de gehele stad is de kritiek op de plaatsing van enkele mega windturbines flink toegenomen. Maar de gemeente trekt zich hier weinig van aan en plaatst alsnog de windmolens. Terwijl er mogelijk gezondheidsrisico’s aan verbonden zijn. Daarnaast zou Amsterdam niet eens 17 mega windturbines nodig hebben om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen.

Schrijver zegt hierover het volgende:

“Als je wilt participeren, ga dan ook met de burgers tót en mét de besluitvorming het hele proces door. En ga niet zeggen: ‘doei, bedankt voor de ideeën, we nemen het mee’. En de oester sluit zich. Daarna moet je maar zien wat er gebeurt, en dat is vaak het tegendeel. En dat is echt dood in de pot.”

De democratische beloftes van GroenLinks voor meer burgerinspraak zijn allemaal leuk en aardig totdat burgers zich keren tegen hun plannetjes. Dan heeft de participatie ineens niet meer zo veel prioriteit. Dan houden de groene drammers liever zelf de touwtjes strak.