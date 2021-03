Klimaatwaanzinnig Amsterdam slaat volledig door: gaat stad volledig volbouwen met vogelhakkende windmolens

De gemeente Amsterdam slaat nu écht door in haar klimaatgekte, en is van plan een ware bouwexplosie van windturbines te laten plaatsvinden. Dat tegen het zere been van gefrustreerde inwoners, die de maar liefst zeventien extra megawindmolens liever niet zien komen. De afgelopen maanden nam het aantal protestacties tegen de besluiten gigantisch toe, maar de klimaatdrammers moeten hier niks van weten. Lol, de meeste Amsterdammers zullen wel balen van hun stem op GroenLinks.

In het recente verleden stemden Amsterdammers nog massaal op GroenLinks. Maar toen bleek dat deze partij ook echt doet wat ze roepen – heel het land volbouwen met stalen windmolenmonsters – bleken diezelfde Amsterdammers toch weer niet zo blij met de klimaatridders. Want de aarde redden is leuk, maar niet vlak naast je aangeharkte tuintje. En dus zijn ze de laatste tijd het meest tegen de plaatsing van de megaturbines. Ze hebben de molens succesvol kunnen weren uit IJburg, maar de gewiekste bestuurders wijken nu uit naar andere locaties in de stad.

Gisteravond vond er een inspreekavond plaats waar ontevreden inwoners massaal op af kwamen. Zij zitten niet te wachten op deze megalomane projecten. En al helemaal niet omdat deze duurzame projecten niet noodzakelijk zijn, zo meldt de Telegraaf. Kritische raadsleden scharen zich achter de gefrustreerde inwoners, ook zei zeggen dat de plaatsing van 17 windturbines onnodig is:

“De reeds bestaande zonne-akkers en windturbines en de projecten die al verder in de pijplijn zitten, zouden volgens het PBL al snel zo’n 28 Terawattuur ’groene energie’ kunnen opleveren voor 2030. Dat zou betekenen dat er nog zo’n 7 Terawattuur nodig is om de doelen (voor heel Nederland) in 2030 te halen.”

Helaas zal de linkse kliek van bestuurders weinig gehoor geven aan de kritieken van de Amsterdammers. Zoals de laatste jaren al duidelijk was heeft GroenLinks, met radicale wethouders zoals Rutger Groot Wassink, de touwtjes stevig in handen. Amsterdammers krijgen waar ze bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen op hebben gestemd: gifgroen klimaatdrammerig beleid, met een vleugje vogelgehakt. Veel plezier daar in jullie GroenLinks-grachtengordelreservaat, lui!