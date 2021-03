Groene gekkie Timmermans chanteert met Green Deal: ‘Aanpassen, of onze kinderen voeren oorlog om water!’

Dankzij de coronacrisis leek het alsof we eindelijk minder vaak naar het gemekker van de PvdA-klimaatpaus Frans Timmermans hoefden te luisteren. Maar sinds het coronafonds van de EU is omgetoverd naar een “reset” voor investeringen in duurzame projecten mag Timmermans ons weer naar hartenlust bang maken met allerlei doemscenario’s. Als we ons nu niet aanpassen dan vechten onze kinderen over water, gilt een hysterische Timmermans.

Het afgelopen jaar was de belangstelling voor een Green Deal zo’n beetje helemaal verdwenen. En dat is niet gek: EU-lidstaten moesten tot het uiterste gaan om de zorg intact te houden en economisch niet in elkaar te storten. Toch betreurt het Frans Timmermans dat landen overwogen om het klimaat maar even opzij te schuiven. Dit is volgens hem niet wenselijk en zijn EU maakte dat ook vrij duidelijk. In een interview met Trouw mag hij hierover uithuilen. Het coronafonds werd aangegrepen als de perfecte kans voor economisch herstel én duurzame investeringen. Ruim een derde moet gaan naar duurzame investeringen, iets waar Timmermans erg blij mee is:

“Tijdens de eerste golf zeiden sommige landen, die om ideologische redenen toch al sceptisch zijn: ‘Die Green Deal moeten we maar even vergeten, kom over tien jaar maar terug’. Die hebben het pleit echt compleet verloren. Zij zien nu ook dat ze het geld dat ze kunnen krijgen voor hervormingen maar beter groen kunnen inzetten. Dat is nu ook de houding van de Poolse regering. Dus eigenlijk is de pandemie voor de Green Deal eerder een versneller geweest dan een rem.”

Net zoals GroenLinkser Jesse Klaver ziet Timmermans deze crisis als een kans. Ze spinnen het verhaal zo dat we de coronacrisis moeten omarmen als een manier om de toekomst nóg schoner in te gaan. Voor Timmermans lijkt het vooral een kans om mensen extreem bang te maken door onrealistische toekomstbeelden aan de man te brengen:

“Het is voor mij een zekerheid: als we ons niet aanpassen, zullen onze kinderen oorlog voeren over water. Er zullen enorme klimaatmigratiestromen komen, met alle geopolitieke gevolgen van dien. Volgens sommigen mag je in de politiek nooit te veel dystopische beelden gebruiken, want dan ben je ‘Project Fear’, maar sommige dingen moet je gewoon benoemen.”

Project Fear. U hoort het, rechtstreeks bij de bron. Timmermans schuwt een portie emoterreur dus niet om zijn groene verhaal te verkopen. We zullen hoe dan ook van gas af moeten en alle klimaatgekte daaromheen accepteren. Want anders komen de Duitsers en de Belgen ons neermaaien. Juist ja.

Zoals Timmermans liet zien: ze vinden toch wel een manier om ons op te zadelen met peperdure klimaatafspraken. Veel plezier!