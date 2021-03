Hahaha! BoerBurgerBeweging komt in stijl zetel ophalen: met de trekker naar het Binnenhof!

Misschien nog wel een van de grootste verrassingen van deze Kamerverkiezingen: de BoerBurgerBeweging. Nagenoeg nul media-aandacht voor de partij, maar ze hebben laten zien dat de boerenklasse in Nederland genoeg heeft van de valse beloftes van de ChristenUnie en het CDA. Met stijl kwam de lijsttrekker, Caroline van der Plas, zojuist aan in Den Haag.

Caroline van der Plas, voormalig CDA-lid en de partijleider van BBB, kwam zojuist op een ludieke wijze aan op het Binnenhof: met een trekker maakte ze haar politieke entree.

Caroline vd Plas, lijsttrekker van de @BoerBurgerB, komt per trekker aan op het Binnenhof pic.twitter.com/9E3W40CWTC — Elif Isitman (@eisitman) March 18, 2021

BoerBurgerBeweging komt op trekker/tractor aan in Den Haag pic.twitter.com/2GyqTqs82X — Charlotte Nijs (@CharlotteHvNL) March 18, 2021

De BBB heeft succesvol de ontevreden boeren kunnen groeperen en daarmee weggetrokken bij het onder andere het CDA. Van der Plas was zelf een voormalig actief lid van de christendemocraten, maar ze merkte al enige tijd dat de partij zeker niet meer de boerenpartij van weleer is. En dat heeft ze goed gezien, haar partij heeft bijna 100.000 stemmen weten te bemachtigen. Stemmen die hoogstwaarschijnlijk van het CDA zijn weggeplukt meent Van der Plas. Tegen RTVOost zei ze het volgende:

“Dat zag je ook in onderzoeken van agrarische vakbladen. Dat de meeste mensen het CDA de rug toekeren. Maar ook wel van de VVD.”

Met BBB in de Tweede Kamer lijkt het CDA definitief de boerenstem te verliezen. Van der Plas liet in ieder geval zien waar haar prioriteit ligt: bij de vergeten en achtergestelde boeren. Maar eerst even een lekker stukkie crossen met de tractor. Vroemmmmm!