Harm Beertema (PVV) pakt lasterlijk GroenLinks-kippetje aan: ‘Ruiten ingegooid, auto bekrast, het went nooit!’

“Als je op Baudet of Wilders stemt ben je een racist.” Dat schreef het zielige GroenLinks-poppetje en Dwars-voorzitter Sabine Scharwachter gisteravond op Twitter. Dat had ze beter niet kunnen doen, want PVV-Kamerlid Harm Beertema stond paraat om de geradicaliseerde meid flink aan te pakken. Woorden zoals die van haar hebben al geleid tot aanslagen op zijn leven en heel wat vernielingen aan zijn bezittingen: “Het went nooit.”



GroenLinks-gekkie Sabine Scharwachter is van het Deugen. Van het heel erg Deugen. Overal waar zij komt ziet deze linkse gek, die voorzitter is van de jongerenvleugel van GroenLinks die DWARS heet, racisten. En dus ook in de politiek. Helaas voor haar wordt ze na een nieuwe rant over de PVV en FVD op haar plek gezet door PVV-Tweede Kamerlid Harm Beertema. Want, schrijft hij, de demonisering door mensen als Scharwachter heeft echt een enorme impact op het leven van rechtse politici.

Als je op Baudet of Wilders stemt ben je een racist. — Sabine Scharwachter (@SabScharwachter) March 11, 2021

Toen ene Joachim van ’t Wout daarop reageerde door te stellen dat het een “ongelukkige tweet” was omdat mensen altijd “in gesprek met elkaar” moeten blijven, zei het GroenLinks-deuggansje:

Haha nee ik ga niet in gesprek met racisten en fascisten 🙂 Don't normalize that shit. — Sabine Scharwachter (@SabScharwachter) March 11, 2021

Helaas voor haar las Tweede Kamerlid Harm Beertema, van de PVV, mee. En hij voelde zich geroepen hierop te reageren. Terecht natuurlijk, want deze beschuldigingen gaan écht te ver en kunnen voor enorme problemen zorgen voor leden van die partijen.

“Lage beschuldigingen zonder enig bewijs,” schrijft Beertema op Twitter. “Ruiten ingegooid, auto bekrast, een aanslag op mijn eigen auto en daarmee op m’n leven, intimidatie. Racist, fascist, worden we genoemd, nu weer door GroenLinks. En het ergste: mijn fractievoorzitter: 17 jaar in isolatie. Het went nooit.”

Lage beschuldigingen zonder enig bewijs. Ruiten ingegooid, auto bekrast, een aanslag op mijn eigen auto en daarmee op m’n leven, intimidatie. Racist, fascist, worden we genoemd, nu weer door @groenlinks. En het ergste: mijn fractievoorzitter: 17 jaar in isolatie. Het went nooit. https://t.co/Wo5NBSBcdx — Harm Beertema Lijst 2, nummer 16 (@harmbeertema) March 11, 2021

Zo, die kan dat GroenLinks-kippetje steken waar de zon niet schijnt. Lukraak gooien met termen als “racisten” en “fascisten” heeft verstrekkende gevolgen in het echte leven.