Hoera, feest! Reproductiegetal zakt onder de 1, duidelijk effect van vaccins… Nederland kan weer open!

In deze woeste coronatijden vallen ondernemers bij bosjes neer ‒ of gooien er zelf het bijltje bij neer. Maar aan de corona-misère komt dan eindelijk een eind, lijkt het. De R zakt onder de 1 weg, en de vaccins slaan. Tijd dus, zou je zeggen, om Nederland weer open te gooien!

Eindelijk eens wat positief nieuws! Het RIVM meldt in de meest recente wekelijkse update dat het reproductiegetal op 22 februari onder de 1 is gezakt (0,98), wat betekent dat er minder besmettingen plaatsvinden. Ook zien ze een duidelijk effect van vaccins op de besmettingscijfers. We gaan dus de goede kant uit!

Het RIVM kijkt iedere week naar de R van twee weken geleden. Dan hebben ze alle cijfers binnen om een redelijke schatting te kunnen maken van hoe het virus (en de varianten) zich verspreidt. En dat ziet er nu goed uit! Op 12 februari lag het reproductiegetal nog op 1,14 en op 22 februari werd dat 0,98. De verwachting is nu dus dat het virus langzaam wordt ingedamd.

Het aantal nieuwe coronagevallen en ziekenhuisopnamen is deze week ongeveer gelijk gebleven aan de week ervoor. Qua nieuwe besmettingen betreft het nu wel veel minder 70-plussers. Dat is logisch, want zij zijn nog niet ingeënt.

In de maand februari was slechts 5 procent van de opgenomen coronapatiënten jonger dan 40 jaar. Op de IC was dit 4 procent. Als er dus zal blijven worden gevaccineerd dan zien we waarschijnlijk een verdere daling in het aantal besmet geraakte 70-plussers en domineren de jongeren die categorie van de coronacijfers. Alleen zullen die veel minder snel in het ziekenhuis (of de IC) belanden.

De toekomstige aantallen besmettingen betekenen dus niet meer hetzelfde als voor de vaccinaties. Over een paar weken zijn grote aantallen besmettingen lang niet meer zo ernstig, omdat jongere mensen (<39 jaar) dan naar verwachting de grootste groep zijn en nauwelijks in het ziekenhuis terechtkomen. Het lijkt nu dus echt de goede kant op te gaan.

Tijd dus, dat Mark Rutte beseft dat Nederland genoeg heeft van het coronabeleid en de boel weer opengooit. Dat zeggen niet alleen de ondernemers, die het water tot aan de lippen staat, maar nu wijzen ook de cijfers van het eigen RIVM het uit. Dus hup, van het slot dat land! En feesten tot zonsondergang.