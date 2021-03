Hugo de Jonge matst ministers na besmetting Mona Keijzer: ‘jullie hoeven niet in quarantaine’

Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) blijkt besmet te zijn met het coronavirus. Dat is flink zuur, want ze was vrijdag nog aanwezig bij de wekelijkse ministerraad. Het zou dus zomaar kunnen dat álle aanwezige ministers ook besmet zijn geraakt. Maar Hugo de Jonge weet ze te matsen en adviseert alleen een coronatest. Een quarantaine “hoeft niet”, aldus een ‘gulle’ De Jonge.

Demissionair coronaminister De Jonge tovert ineens een paar handige richtlijnen van het RIVM uit z’n hoed. Die instantie blijkt namelijk onderscheid te maken tussen drie categorieën, wanneer er iemand in je omgeving is besmet met corona. “Als je in dezelfde ruimte verkeert, dan geldt dat als een categorie-3 contact: overige contacten,” legt De Jonge uit in De Telegraaf: “Dan moet je jezelf in de gaten houden. Dan hoef je niet in quarantaine, maar je moet je klachten in de gaten houden. Het advies is om te testen op dag vijf na het risicovolle contact. Dat zou woensdag zijn, dus dat is het advies aan de collega’s.”

Kortom: wat een geluk, alle ministers en staatssecretarissen kunnen gewoon van hun vrijheid blijven genieten. Keijzer gaat in quarantaine, maar voor de rest draait de wereld door.

Dus die joviale woorden van de CDA-gezondheidsminister zijn behoorlijk wrang. Want bij de minste of geringste kans op besmetting moet iedere burger al zoveel mogelijk thuisblijven. Behalve, dus, als je in het kabinet zet. Dan kun je wat De Jonge en het RIVM betreft het beste eerst gaan wachten op klachten en symptomen… Of wanneer de CoronaMelder-app afgaat, want dán is het namelijk écht hommeles. Tot die tijd? Joh, je doet maar!

Met dit soort fratsen is het ook niet zo gek dat we dat virus er niet onder krijgen. Het zou veel beter zijn om direct in quarantaine te gaan en de testresultaten af te wachten. Zeker voor leden van het kabinet moet dat gefaciliteerd kunnen worden. Neem toch gewoon het zekere voor het onzekere. Klinkt dat streng? Ach. Van ons burgers wordt al meer dan een jaar lang niets anders gevraagd.