Hypocriet D66 betrapt: ‘Kaags partij huurt clickfarms in om voor meer likes voor hun tweets te zorgen!’

De nepdemocraten van D66 gaan keihard af. Want waar zij continu “anonieme” gebruikers van sociale media kapitelen lijkt het er nu op dat zij zelf actief gebruiken maken van zulke accounts om de boel te flessen op Twitter. Hilarisch!

D66-opperdictator-in-spé Sigrid Kaag heeft het met enige regelmaat over die, in haar ogen, verschrikkelijke “anoniempjes” die zomaar hun mening uiten op sociale media zonder dat D66 weet wie die mensen precies zijn. Daar wil ze zelfs iets aan doen; anonimiteit op het internet moet wat haar betreft verdwijnen.

Dat is best wel ironisch, want volgens FVD-kandidaat Kamerlid Lex Cornelissen maakt D66 zélf gebruik van anonieme nepaccounts om mensen het idee te geven dat de tweets van de partij populairder zijn dan daadwerkelijk het geval is.

Terwijl Sigrid Kaag roept dat anonieme accounts op sociale media verboden moeten worden, huurt haar partij D66 clickfarms in om door middel van neppe Chinese en Turkse accounts meer likes voor hun tweets te kopen. Hoe noemen we dat fenomeen ook alweer? Oh ja: hypocrisie. https://t.co/Uw5Eu0F6iQ — Lex Cornelissen (@lexcornelissen) March 13, 2021

“Terwijl Sigrid Kaag roept dat anonieme accounts op sociale media verboden moeten worden, huurt haar partij D66 clickfarms in om door middel van neppe Chinese en Turkse accounts meer likes voor hun tweets te kopen,” aldus Cornelissen. “Hoe noemen we dat fenomeen ook alweer? Oh ja: hypocrisie.”

Dat dit vrijwel zeker klopt kun je heel snel zien door bij de tweet van D66 even op “likes” te klikken. Als je dat doet zie je inderdaad meteen dat soort accounts verschijnen. Een kleine greep uit de ‘likes’ van de anonieme accounts:

“Tweep Des Vaderlands” Erik de Vlieger is dan ook woest. “Oplichters zijn jullie. Allemaal Chinese likes. Dat belooft wat als jullie meer macht krijgen,” schrijft hij op Twitter.

Een andere twitteraar heeft nog wat meer onderzoek gedaan en komt tot de conclusie dat het overgrote deel van de volgers van D66 op Twitter uit nepaccounts bestaat:

LOL! @D66 heeft bijna HONDERD ZESTIG DUIZEND!!! (159.954) Fake Followers! Dat is bijna 75% van het totaal. 🤣Dit is ongekend hoog! Nou @KajsaOllongren kom er maar in! ⬇️ Opklikken! ⬇️ pic.twitter.com/pcwO9aQy8i — Eduard (@asifonly1) March 13, 2021

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Parler!

Hypocrieter dan de nepdemocraten bij D66 worden ze niet gemaakt in de wereld. Nou ja, misschien op de menselijke puist genaamd Mark Rutte na.