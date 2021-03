Hypocriete Sigrid Kaag dolblij met verkiezingsresultaat D66: ‘Mensen waarderen positiviteit!’

Oh, oh, oh, wat zijn ze toch blij bij D66. De partij is met enorm veel hulp van het mediakartel naar voren geschoten. Waarschijnlijk krijgen de nepdemocraten die het referendum meteen afschaften toen de uitslag van een referendum hen niet beviel 27 zetels. Het is te triest voor woorden. Maar bij D66 natuurlijk reden voor een enorm feest.

“We zijn erin geslaagd de kiezer te laten zien wie we zijn en waar we voor staan,” aldus Kaag. “En deze buitengewone prestatie is van jullie. En Hans van Mierlo zou hebben gezegd: het is een krankzinnig avontuur.”

Ze ging verder door hilarisch genoeg met droge ogen te zeggen dat haar de afgelopen maanden “echt het idee, het gevoel [bekroop] dat mensen klaar waren voor het optimisme en de visie van D66.” Optimisme? D66 haat alles waar Nederland historisch voor staat en gelooft zo weinig in onze eigen kracht dat ze ons met huid en haren wil uitleveren aan de EU!

Gossiedorie zeg hé.

En ze was nog niet klaar.

“Want ik heb altijd geloofd, en vanavond is dat bevestigd, dat Nederlanders niet extreem zijn, maar juist gematigd. Mensen waarderen positiviteit, uitgaan van eigen kracht, en anderen altijd in hun waarde laten” mekkerde ze door.

Dit is werkelijk ongelooflijk. In hun waarde laten? D66 beschuldigt alles dat ook maar een beetje rechts is steevast ervan fascistisch te zijn! Positiviteit? D66 haat de Nederlandse geschiedenis en cultuur! Uitgaan van eigen kracht? D66 wil ons uitleveren aan de megalomanen in Brussel en onze soevereiniteit helemaal weggeven!

“Nederlanders zijn iedere dag bezig het leven een beetje beter te maken,” ging mevrouw verder. “Met hun gezin, met vrienden, met de buurt. Leraren, ondernemers, studenten, ouders, grootouders.”

Ja, dat proberen ze inderdaad. Maar het zijn juist partijen als D66 met hun Build Back Better-ongein die ervoor zorgen dat ons dit nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt!

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Parler!

Afijn. Het was dus een buitengewoon hypocriete toespraak van een vrouw die de waarheid zó verdraait dat er niets meer van over blijft.