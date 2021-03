Intens traag faalkabinet-Rutte overweegt jaar na begin coronacrisis tóch maar quarantaineplicht voor reizigers

Meer dan een miljoen coronabesmetting en duizenden doden later heeft het kabinet tóch maar het levenslicht gezien wat betreft een quarantaineplicht. Eerst was zo’n verplichte afzondering voor reizigers uit risicogebieden nog “juridisch lastig,” en werd deze om die reden niet ingevoerd, terwijl het aan het begin van de coronacrisis nog daadwerkelijk effect zou kunnen hebben gehad. Een jaar later blijkt zo’n quarantaineplicht dan tóch ineens tóch te kunnen!

Het kabinet is er ook eindelijk achter dat een dringend advies om thuis te blijven, niet te reizen en na een buitenlandse reis in quarantaine te gaan, niet heeft gewerkt om coronabesmettingen uit het buitenland te voorkomen. Iets wat praktisch iedereen allang wist te voorspellen, maar het kabinet kon helaas écht niet meer doen dan alleen een dringend advies afgeven, want dit soort dingen verbieden of mensen een verplichte quarantaine opleggen was uit den boze en bovendien “juridisch lastig”. Dat meldt de Volkskrant.

Rutte gooide het op persoonlijke verantwoordelijkheid en daarmee was de discussie klaar. Alleen was het virus niet klaar met de discussie. En toen liepen de besmettingen op. Niet veel later spraken we van een coronagolf. De roep om harde en ingrijpende maatregelen werd steeds luider, maar Rutte en De Jonge keken het telkens “nog twee weken” aan. De focus lag vooral op het zoeken en creëren van draagvlak.

Dat slappe geklungel leidde uiteindelijk tot een tweede golf, die ook nog eens gepaard ging met een aantal nieuwe coronavarianten. Helaas! Het kabinet deed toch echt álles wat ze konden, zo beweerden ze zelf, en dat het niet goed genoeg werkte lag vooral aan de Nederlandse bevolking zelf.

Maar nu komt er alsnog een quarantaineplicht:

“Reizigers zijn straks verplicht een quarantaineverklaring in te vullen. Hierop verklaart de reiziger ‘onverwijld’ in quarantaine te zullen gaan en vult persoonlijke gegevens in als naam, telefoonnummer, adres en mogelijk ook een paspoort- of sofinummer. Quarantaine duurt tien dagen, met de mogelijkheid na vijf dagen een test te doen. Als die negatief is, kan de quarantaine worden opgeheven.”

Het is toch niet te geloven? Bijna 16.000 doden verder krijgen we ineens te horen dat een quarantaineplicht niet alleen haalbaar is, maar waarschijnlijk ook nog eens in werking zal treden nu het einde van de coronacrisis zo langzamerhand in zicht is. Gelukkig mag Nederland zich verheugen dat het einde van het kabinet-Rutte III óók nabij is.