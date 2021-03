Israëlische luidt noodklok: ‘Israël is een medische apartheid – ongevaccineerde kinderen mogen geen examen doen!’

Een geluidsopname uit Israël is viraal aan het gaan op de verschillende sociale media. Het fragment is opgenomen door Ilana Rachel Daniel, een medisch adviseur en sinds kort ook politica. Ze verzet zich tegen verplichte vaccinaties en de lockdownmaatschappij, en wordt dus door politiek en media totaal kapotgemaakt.

In een videoboodschap laat kersverse politica Ilana Rachel Daniel een stevige hartenkreet horen:

Ilana is fel, en niet zonder reden. Zij verzet zich tegen de idiote coronamaatregelen in Israël; maatregelen waardoor de helft van de bevolking theaters, winkelcentra, etc. niet in mag omdat zij niet gevaccineerd zijn. Terwijl de andere helft dat wél mag en daar een coronapaspoort voor heeft.

“Het is heel gespannen in Israël,” zegt Ilana in het audiofragment. “Het is vreselijk. Het maakt heel, heel erg bang. Ik ben lid geworden van een beweging. Het was eerst een mensenrechtenbeweging, maar we hebben het omgebouwd in een politieke partij die meedoet aan de verkiezingen voor de Knesset in minder dan een maand tijd. Ze censureren ons en vallen ons keihard aan. Ze geven de media geen toestemming aandacht aan ons te besteden. Het hoofd van de partij heeft zijn medische bevoegdheid verloren. Ze hebben ons platform van Facebook laten verwijderen. En nu laten ze de media zelfs niet eens over ons schrijven.”

Het is totaal geschift, maar dit is blijkbaar hoe het er aan toe gaat in Israël.

“De situatie is echt heel erg hier,” gaat ze verder. “Ze laten kinderen van 16 jaar geen examens doen zonder het vaccin eerst te nemen. Ze sluiten mensen natuurlijk uit van het werk. Ze hebben een groen paspoort gemaakt waardoor de helft van de bevolking theaters niet in kan, of winkelcentra, en andere dingen, tenzij het vaccin nemen. Ze creëren medische apartheid.”

“Vanochtend hebben ze de regelgeving aangepast zodat medische informatie van burgers naar lokale overheden gestuurd kan worden, zodat die kunnen zien wie wel en niet gevaccineerd is. Ze dwingen mensen een enkelband te dragen, een veiligheidsband, als ze terugkomen van een reis naar het buitenland. Het is totaal gestoord. Totaal gestoord. Als ik even stop en rustig nadenk begin ik te huilen,” zegt ze. Waarna ze inderdaad huilt. “Maar we moeten vechten. Strijden. Zolang en zo hard we kunnen. Daarom hebben we hulp nodig van iedereen. We moeten strijden, met behulp van iedereen.”

In een andere video van dezelfde Ilana Rachel Daniel wordt dieper op de materie ingegaan. Kijken, want ze legt goed uit wat het probleem is, hoe het zit, wat er aan de hand is in Israël, hoe we ons daar tegen kunnen verzetten. En meer:

Wat premier Benjamin Netanyahu zijn volk aandoet is ronduit schandalig. Zonder dat kiezers erover hebben mogen stemmen heeft hij besloten dat zijn volk gebruikt wordt als een soort van testlab voor de vaccinproducenten. Ja, echt. Daarom kunnen ze in Israël zo snel prikken. Ze krijgen daar heel veel doses maar in ruil daarvoor moet Israël de informatie over het gebruik ervan, en de effecten ervan, delen met de farmaceutische bedrijven.

Dat is op zich al kwalijk genoeg, maar het wordt nog erger als je ziet hoe de samenleving verdeeld wordt op basis van of mensen al dan niet gevaccineerd zijn is zo mogelijk nóg erger. Wat Ilana Rachel zegt klopt allemaal: niet-gevaccineerden worden totaal uitgesloten. Als iemand thuiskomt uit het buitenland moet die persoon óf naar een speciaal isolerings-‘hotel’… of zo iemand mag naar huis, maar dan wel terwijl hij een enkelband draagt om ervoor te zorgen dat hij zijn woning niet verlaat.

Dit is gekte. Totaal gestoord. En vergis je niet, het komt ook onze kant op. Want zoals Ilana Rachel zegt dient Israël nu als voorbeeld voor de rest van de wereld. Wat daar rondom corona éérst gebeurt ‘moet’ daarna overal elders. Doodeng.