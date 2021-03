Kabinet laat ondernemers lekker de schurft krijgen: voorlopig niet versoepelen, terrassen tot Pasen dicht

Het lijkt erop dat het kabinet de coronamaatregelen deze maand niet gaat versoepelen. “Schrijf deze maand maar af”, zegt het AD. De avondklok wordt waarschijnlijk verlengd tot 30 maart en pas na Pasen zouden de terrassen misschien weer open kunnen. Lekker dan!

Als we de berichtgeving mogen geloven dan kiest dit demissionaire kabinet ervoor om vrijwel alle maatregelen gewoon in stand te houden, en Nederland verder het faillissement in te duwen. De enige lichtpuntjes (en dat zijn twee héle kleine) zijn de bezoekregelingen in verpleeghuizen die mogelijk iets worden verruimd, en dat kinderen mogelijk vanaf 15 maart weer op zwemles mogen. Anders zou er van de zomer een te groot risico op verdrinkingsgevaar zijn. En dat lijkt dus al aan te geven dat het kabinet mikt op versoepelingen rond de zomer.

Tot die tijd mogen we met z’n allen in ons huis blijven zitten, terwijl de economie om ons heen in elkaar stort.

De verwachtingen volgens het AD:

“(…) de avondklok wordt verlengd tot 30 maart, het negatieve reisadvies voor reizen naar het buitenland wordt verlengd tot 15 april, de hogescholen en universiteiten blijven nog zeker tot 1 april dicht. Dat geldt ook voor de terrassen, die blijven waarschijnlijk ook tot Pasen dicht. En meer ruimte voor detailhandel – meer klanten in grote winkels – wordt ook niet voor april verwacht.”

Het kabinet geeft ondernemers dus een dikke middelvinger, precies op het moment dat winkeliers een kortgeding tegen de Staat hebben aangespannen. Mededogen komt gewoon niet voor in het woordenboek van Mark Rutte en Hugo de Jonge.

De rek is er bij de meeste mensen inmiddels dus echt wel uit! Eventjes leek het kabinet daar rekening mee te houden door wat cosmetische verlichtingen aan te kondigen, maar ze blijken weer heel snel te zijn gedraaid en zitten weer op de keiharde lockdownlijn. Ongelofelijk. Als heel Nederland straks is weggezakt in de schulden, depressies, gezondheidsproblemen en leerachterstanden… komt Rutte dán tot inkeer? Of gaan we gewoon door op deze uitzichtloze corona-weg?