Pats! Winkeliers trappen lockdown aan gort en stappen naar de rechter: ‘Wij willen open!’

De kogel is dan ein-de-lijk door de kerk. Ondernemers in de mode-, sport- en schoenenbranche hebben lang genoeg geduld gehad, maar nu is het klaar. Zij hebben een kortgeding aangespannen tegen de Staat en eisen bij de rechtbank in Den Haag dat hun winkels weer open mogen. Onmiddellijk!

Branchevereniging INretail zit achter een nieuwe rechtszaak tegen het kabinet, die hele winkelbranches gewoon laat verpieteren door ze maar eindeloos dicht te laten. Onacceptabel, aldus INretail, en dus ploft vandaag een gepeperde dagvaarding op de mat van de Staat: “De keuze van het kabinet voor de winkelsluiting van half december, was een extra verzwarende maatregel die hoorde bij het scenario zeer ernstig,” aldus directeur Jan Meerman tegen De Telegraaf. “De winkels moesten halverwege december sluiten omdat de besmettingen toenamen en de feestdagen eraan kwamen. We zitten nu qua coronabesmettingen op het niveau ’ernstig’. Dat is dus conform de eigen routekaart van het kabinet geen reden meer om de winkels gesloten te houden.”

Daarom denken de ondernemers dat ze “juridisch” sterk staan. Zéker omdat veel mkb’ers in deze branche op omvallen staan. Als ze niet héél snel open mogen ‒ en dan niet alleen met belachelijke maatregelen als ‘ophalen’ en ‘winkelen op afspraak maar dan maximaal met twee mensen op één verdieping ‒ is het voor deze ondernemers en hun winkels heel binnenkort einde oefening.

In een normale wereld moet INretail natuurlijk honderd procent gelijk krijgen. Als dit beleid wordt voortgezet komt er een golf aan faillissementen aan. Dit leidt weer tot een enorme werkloosheid en een enorme lijdensweg… Een lijdensweg die vele malen langer is dan het lijden dat het coronavirus kan veroorzaken als we het virus gewoon laten rondgaan in de samenleving.

De sluiting van winkels wordt nog belachelijker als je bedenkt dat Nederland één van de weinige landen is die dit doet. Zelfs in Frankrijk en België zijn de winkels gewoon open. Niet zo gek natuurlijk, want het is een totaal dictatoriale, belachelijke, wanstaltige, autocratische, inhumane maatregel.

De zaak dient nu al. De advocaat van INretail zegt bij die zaak heel duidelijk dat het “onduidelijk [is] waarom de winkels nog steeds gesloten zijn. Drie maanden is ruimschoots voldoende om te kijken of dit een juiste beslissing is.” De sluiting, zegt de advocaat ook, “heeft enorme maatschappelijke gevolgen” en “is niet meer proportioneel.” Dat is het nooit geweest, maar soit.

Helaas is de kans groot dat de winkels te horen krijgen dat ze gewoon gesloten moeten blijven. We hebben immers bij het hoger beroep tegen de avondklok gezien dat rechters vrijwel geen beperkingen wensen te stellen aan de macht van de overheid. Vadertje Staat kan min of meer doen en laten wat hij wil. Iedereen kan de vernieling in worden geholpen, mensenrechten kunnen op enorme schaal geschonden worden, het maakt allemaal niets meer uit. De overheid en rechters beschermen elkaar.

Maar goed, het is een stap die wel genomen móét worden. Eerst duidelijk maken dat je het oneens bent, dan politiek druk zetten, demonstreren, en daarna moet je naar de rechter stappen. Dan kijken we daarna wel wat er moet gebeuren als D66-rechters besluiten dat de overheidsmacht onbeperkt is.

Overigens zijn winkels hier natuurlijk al véél te laat mee. Ze hadden vanaf de eerste minuut moeten ageren tegen het overheidsbeleid, en een week na de officiële sluiting meteen naar de rechter moeten stappen. Ze hebben zich als makke lammetjes naar de slachtbank laten brengen. Dat ze nu, op het moment dat de overheid ze het mes op de keel drukt in actie komen is beter dan niets, maar wél rijkelijk laat.

Afijn, beter laat dan nooit natuurlijk. Nu doorpakken! Want de gedachte dat een volk economisch zelfmoord moet plegen omdat de overheid dat goed vindt voor de volksgezondheid is totaal geschift. De winkels moeten weer open, liever gisteren dan vandaag. Is dat nu nog niet duidelijk, soms?