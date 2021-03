Kijk en smul! Johan Derksen veegt vloer aan met Klaver: ‘Weet niet wat er speelt, heeft nog nooit een dag gewerkt!’

Johan Derksen zat zich flink te ergeren tijdens het RTL-debat. Vooral GL-nitwit Jesse Klaver werd het mikpunt van zijn vlijmscherpe kritiek; Derksen ziet hem als iemand met nul inhoud die compleet wordt gestuurd door zijn campagneteam. De GroenLinkse messias zou totaal niet weten wat er speelt in de maatschappij, meent Derksen.



Zoals gewoonlijk hadden de mannen van Veronica Inside maandagavond geen goed woord over de tal van loze beloftes die politici maken. Het hielp dan ook niet dat het optreden van sommige politici ook nog eens belabberd slecht was bij het verkiezingsdebat van RTL op zondagavond.

Aan tafel bij het voetbalprogramma moest echter vooral GroenLinks-sierpaard Klaver het flink ontgelden. Johan Derksen zei onder meer het volgende:

“Daar word je toch helemaal gek van, van die Jesse Klaver. Klaver is 35 jaar, die heeft nog nooit gewerkt, hij is binnen de jongerenbeweging omhooggevallen: hij heeft een leuk koppie en is welbespraakt dus dus daar kunnen we wel wat mee. Een denktank erachter, die hem vertelt wat hij moet zeggen. Hij heeft nog nooit voor een baas gewerkt, hij weet niks over wat er in de maatschappij te koop is en gaat Nederland redden! Het is de wereld op z’n kop!”