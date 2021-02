GroenLinks-drammer Klaver misbruikt coronacrisis om Green New Deal te promoten: ‘Dit helpt tegen pandemieën!’

GroenLinks-leider Jesse Klaver had vandaag de kans om vrijuit zijn Green New Deal plannen te promoten bij Buitenhof. Klaver is namelijk van mening dat het noodzakelijk is om honderden miljarden te investeren in het tegengaan van de klimaatverandering om zo toekomstige pandemieën te voorkomen. Klaver ruikt een gouden kans om zijn klimaatplannetjes te promoten.

Als we klimaatverandering niet aanpakken, wordt het risico op een nieuwe pandemie alleen maar groter. Daarom hebben we een Green New Deal voor Nederland nodig: een investeringspakket om de klimaatcrisis te stoppen en de economie eerlijk te maken.#Buitenhof pic.twitter.com/BVkvMA9epJ — Jesse Klaver (@jesseklaver) February 28, 2021

“We zien dat heel veel mensen de verbinding leggen tussen corona en de aanpak van klimaatverandering. Corona is uiteindelijk een zoönose. Dat is dus een ziekte die is overgesprongen van dier op mens. We weten dat als we klimaatverandering niet aanpakken, dat de risico’s op dit soort pandemieën alleen maar groter wordt. Dat vraagt om een hele effectieve aanpak. En daarom moet een eerstvolgend kabinet, dat zo snel mogelijk, wat mij betreft nog voor de zomer moet aantreden, die moet met een Green New Deal komen.”

Klaver zit natuurlijk weer vol met grootse praatjes, dat terwijl zijn partij op dit moment nauwelijks aan de tien zetels lijkt te komen. Toch lijkt het gedachtegoed van de Great Reset overal de realiteit te worden. Het coronafonds van de EU moet al voor een groot deel worden gebruikt voor duurzame investeringen. Veel politici en bestuurders zien in deze crisis een kans weggelegd voor een ‘groene toekomst’. Maar lieden zoals Klaver willen natuurlijk nog een stap verder gaan, gelukkig brokkelt ook de steun bij de achterban langzaam af.

Klaver lijkt gretig gebruik te maken van de coronacrisis om zijn klimaatplannen te slijten. Het lijkt hem meer te gaan om het klimaat dan om al die ondernemers die zwaar in de problemen zitten. Klaver probeert mensen angst aan te praten door in een lijn klimaatverandering aan pandemieën met elkaar te linken. Het is een slinkse manier om zo de klimaatplannetje van GL aan de man te brengen.