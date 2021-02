Peilingen! Weinig verschuivingen, maar tot stilstand gekomen PVV herpakt zich en kruipt langzaam weer omhoog op de ladder!

Goed nieuws voor de PVV van Geert Wilders en zijn aanhangers: De partij weet zich in de meest recente peiling van Maurice de Hond weer te herpakken en stijgt met één zetel naar 24. De VVD moet een zetel inleveren en komt nu uit op 33.

Ook het CDA van schaatskampioen Wopke Hoekstra stijgt een zetel in de peilingen en staat nu op 19 zetels. De PvdA van Lilianne Ploumen doet het beduidend minder goed en zakt naar een historisch dramatische 12 zetels.

Nieuwkomers

Het Code Oranje van Richard de Mos staat sinds een week weer op een stabiele zetel, JA21 zou er eventueel een stuk of drie kunnen halen, mochten de peilingen van De Hond realiteit worden. Ook de Europese propagandapartij Volt staat inmiddels al een tijdje op één zetel.

Nog steeds zijn de verschuivingen van week tot week beperkt en dat is ook deze week nog zo. Maar toch zien we dat de VVD geleidelijk wat aan het wegzakken is. In drie maanden is de VVD gedaald van 36 zetels naar 33 zetels en wie weet dat deze trend de komende weken nog wel even door zal zetten.

RTL Verkiezingsdebat

“Het is gebruikelijk dat het RTL-debat het startpunt is van forse electorale bewegingen onder het electoraat in de laatste weken voor de verkiezingen”, aldus De Hond.

Het debat is dit jaar wel korter op de verkiezingen (ruim twee weken) dan in de voorgaande jaren. Het verkiezingsdebat van RTL is vanavond te volgen vanaf 21.10 uur op RTL4.