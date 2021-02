Peilingen: LOL! D66 en GroenLinks keihard onderuit in knalrood bolwerk Amsterdam, FVD in opkomst

De steun voor de linkse moraalridders van D66 en Groenlinks lijkt zelfs in het oh zo progressieve Amsterdam flink af te brokkelen. De Amsterdamse fractie van de PvdA liet Maurice de Hond peilen hoe Amsterdammers zouden stemmen en de bevindingen zijn opmerkelijk te noemen. D66 en GroenLinks verliezen veel steun, maar de PvdA en Forum voor Democratie groeien enorm!

De Amsterdamse fractie liet De Hond peilen wat Amsterdammers eventueel zouden stemmen bij de komende Kamerverkiezingen. De Telegraaf heeft de resultaten van deze peiling: D66 en Groenlinks verliezen beiden ongeveer eenderde van hun steun in de hoofdstad en de PvdA lijkt hier van te profiteren.

Zowel de SP (-2%), GroenLinks (-6%) en zeker D66 (-7%) lijden pijnlijk verliezen, en dat terwijl Amsterdam het progressieve walhalla van Nederland is. Veel (linkse) kiezers lijken terug te keren naar de PvdA en naar de optie ‘rest’, wat hoogstwaarschijnlijk voor een groot deel bestaat uit Sylvana Simons’ achterban. BIJ1 lijkt daardoor steeds meer kansen te krijgen op die ene Kamerzetel. Ook Forum voor Democratie maakt een sprong, van 1% naar 4% in de peilingen.

Nu inwoners van de hoofdstad zelf hebben ondervonden hoe het is om een keihard links college te hebben, gedomineerd door de overijverige drammers van D66 en GroenLinks, brokkelt de steun voor deze partijen flink af. De realiteit laat het ook staan: veel linkse Amsterdammers zijn totaal niet blij zijn met de plaatsing van gigantische windmolens in hun achtertuinen. Op papier vinden ze al die ideeën wel prima, maar als de plannen worden uitgevoerd en vervolgens hun mooie uitzicht ontneemt dan blijken ze het ineens niet meer zo’n grandioos idee te achten.

Hoe dan ook kunnen we in onze handen wrijven. Als D66 en GroenLinks in Amsterdam al flink wat steun verliezen dan kunnen ze hun borst gaan natmaken voor 17 maart in de andere 300 gemeenten van Nederland, waar de steun voor die partijen doorgaans lang niet zo groot is. Het moge duidelijk zijn: het Klaver-effect lijkt op zijn retour en het Kaag-effect is überhaupt nooit merkbaar geweest voor de partij ‒ behalve in negatieve zin dan.