Klimaatextremist Nijpels eist nog meer dictatoriaal groen beleid: ‘We moeten meegaan met Europa!’

Klimaatdrammer Ed Nijpels wil dat het nieuwe kabinet kiest voor nog meer ingrijpende klimaatmaatregels. Volgens Nijpels lopen we achter de feiten aan en moeten we een voorbeeld nemen aan andere EU-lidstaten. Nederland kan niet langer wegkijken en moet ook streven naar een CO2-reductie van 55 procent in 2030. Ruim zes procent meer dan nu de doelstelling is.

Bij Nieuwsuur werd de voormalig VVD-leider en huidige duurzaamheidsbobo gisteren weer uitgebreid geïnterviewd. Wat het kabinet ook doet, voor Nijpels en andere klimaatfanatici, is het iedere keer te weinig. Opnieuw kwam Rutte met mooie beloftes over de afgesproken CO2-reductie, maar volgens Nijpels moet men nóg meer geld in de bodemloze groene energietransitie stoppen – terwijl de Nederlandse economie het al zo zwaar heeft door de coronacrisis. Geen 49 procent reductie in de uitstoot van broeikasgassen, maar 55 procent! Bloeden, zal dat ellendige Nederland!

Nederland moet – vanwege een strenger Europees klimaatbeleid – de komende jaren nog meer ingrijpende maatregelen nemen. “Zo geef je zekerheid aan al die partijen die bezig zijn met de energietransitie”, zegt Ed Nijpels, voorzitter Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. #Nieuwsuur pic.twitter.com/DOvWotrmG2 — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) March 22, 2021

Nijpels verweert zich met een ‘ja, ach, Europa’-argument: “Omdat er een doelstellingen van het Klimaatakkoord niet worden gehaald. Er komen nieuwe regels van Europa aan, Timmermans heeft een heel ambitieus programma bekendgemaakt. Dat betekent dat we bovenop de doelstellingen van het Klimaatakkoord extra taken op Nederland afkomen.”

Veel keus heeft Nederland niet, want Timmermans en andere Brusselse bobo’s die geen nationale inspraak dulden gaan deze afspraken vastleggen in een zogeheten Europese Klimaatwet. Daarin wordt Nederland opgeroepen zichzelf nóg verder uit te kleden voor het klimaat: de Europese Unie wilde eerst nog een reductie van 40 procent maar is enkele maanden compleet van gedachte veranderd en gaat nu een reductie van maar liefst 55 procent eisen.

En wie mag dit slechte nieuws aan Nederland vertellen? Klimaatzeurkous Nijpels natuurlijk. Als een ware Greta-apologeet kan hij het niet laten om op belerende toon het demissionair kabinet én het aanstaande kabinet de les te lezen. We zouden namelijk te weinig doen.

Dit alles is natuurlijk belachelijk. Van origine wilde Nederland al veel meer doen, maar de EU lijkt in vrij korte tijd compleet geradicaliseerd te zijn en gaat nu in eens 15 procentpunten meer CO2-vermindering eisen.

Of dit allemaal haalbaar is, en wenselijk, is nog maar de vraag. Maar voor Nijpels kan de vlag uit. De EU gaat Nederland en andere lidstaten onderwerpen aan verstikkende klimaatwetten. En niemand die daar nog wat aan kan doen. Proost, en Edje trekt nog een fles wijn open!