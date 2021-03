Korpschef Nationale Politie haalt uit naar coronastuntelend kabinet: “De samenleving snakt naar perspectief, de mensen zijn het zat, ik ben het zelf ook zat.”

Korpschef Henk van Essen is helemaal klaar met de warrige en inconsistente communicatie vanuit de overheid over de coronamaatregelen. De samenleving is toe aan perspectief en duidelijkheid, iets wat zij niet krijgt van de Haagse politiek. Door het gebrek aan perspectief neemt het ongenoegen alleen maar toe aldus de korpschef van de Nationale Politie.

Vandaag schoof korpschef Van Essen aan bij het programma Buitenhof waar hij flink uithaalde naar het kabinet. Na de verkiezingsuitslag riep de ene coalitiepartij iets anders dan de andere, dit zorgt voor veel verwarring. Iets waar niemand wat aan heeft in de samenleving.

'De samenleving snakt naar perspectief. Mensen zijn het zat; ik ben het zelf ook zat', aldus Korpschef Henk van Essen 'Wij als politie hebben belang bij perspectief en bij eenduidigheid'

“Toen na de verkiezingen de nieuwe maatregelen voor de komende drie weken moesten worden vastgesteld, zei de ene partij van de avondklok af te willen en werd die toch weer doorgezet. Dat soort boodschappen helpt niet. Een consistente boodschap is denk ik van belang voor de samenleving, maar in ieder geval ook voor ons als handhavers.”

Van Essen uit terechte kritiek over de Haagse taferelen. Iets wat overigens al langer speelt, het kabinet ‘flipflopt’ al qua mening en beleid sinds het uitbreken van de coronacrisis. Er is geen peil op te trekken wat men in Den Haag doet. Naast de politie hebben ook burgemeesters al vaak genoeg hun ongenoegen geuit. Helaas doet men er vrij weinig mee in Den Haag.

Een duidelijke boodschap en perspectief zou al veel onvrede kunnen doen laten verdwijnen. Helaas voor Nederland zitten we opgescheept met stuntelende ministers zoals Hugo de Jonge en Kajsa Ollongren.