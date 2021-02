Burgemeesters zetten flipfloppend zwabberkabinet onder druk: ‘Als we de avondklok stoppen, dan ook definitief!’

De Nijmeegse burgemeester en voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls wil duidelijkheid over de coronamaatregelen. De veiligheidsbaas is van mening dat er tijdig een knoop moet worden doorgehakt over de avondklok. Als de avondklok niet wordt verlengd mag deze ook nooit meer terugkomen, aldus Bruls.

Burgemeester Hubert Bruls (Nijmegen) heeft zich de laatste tijd wel vaker opgesteld als criticus van het Nederlandse coronabeleid, meestal in zijn rol als voorzitter van de veiligheidsregio’s. Hij ergert zich groen en geel aan het gebrek van transparantie in de gemaakte keuzes. Zelfs lokale bestuurders weten niet of nauwelijks wat er te verwachten valt. Ook valt er genoeg te mopperen over de uitvoerbaarheid van sommige maatregelen. Het komt geregeld voor dat het kabinet zich na enkele dagen realiseert dat de gekozen maatregelen in de praktijk toch anders werken.

Er gaan nu veel geruchten de ronde dat de avondklok mogelijk weer gaat worden afgeschaft. Volgens Bruls is dit helemaal prima, maar het moet niet zo zijn dat we over een maand deze avondklok dan gaan herinvoeren:

“Je moet die verlengen, óf stoppen en dan de rest van het jaar ook niet meer invoeren. Het is een te zware maatregel om daar luchtig mee om te gaan. Het besluit erover moet klip en klaar zijn.”

Bruls heeft natuurlijk gelijk wanneer hij zegt dat de avondklok niet een instrument is die we herhaaldelijk moeten gaan inzetten. Als het kabinet besluit om de avondklok niet te verlengen dan moeten ze dit plan ook direct maar weer diep in la stoppen. De maatregel is te disproportioneel, en of het überhaupt enig effect heeft is nogal uiterst discutabel. In Frankrijk kwam men tot de conclusie dat de gewenste effecten uitbleven.

Ook is Bruls geen voorstander van het huidige plan om niet-essentiële winkels te heropenen:

“Een maatregel die een onoverzichtelijk beeld geeft in winkelstraten, daar zijn we geen voorstander van. Daarnaast is zoiets lastig uit te leggen aan andere branches. We moeten altijd kijken of iets uitvoerbaar is, en daarom hebben we aan het kabinet geadviseerd om er nog eens goed naar te kijken.”

De veiligheidsbaas komt met enkele goede kritiekpunten, het is te hopen dat het kabinet eindelijk eens luistert naar zijn kritiek. Tot op heden is dit helaas vaak genoeg niet gebeurd. Wat tot ongelooflijk zwabberbeleid geleid heeft. Maar ja, dat is de Nederlandse aanpak van het coronavirus onder Rutte en De Jonge: één grote potpourri van onkunde en gedraai.