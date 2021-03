Krijgen ondernemers dan eindelijk wat steun vanuit de overheid? ‘overleg gehad over verruiming coronasteun’

Het kabinet is eindelijk aan het kijken naar een eventuele verruiming van de coronasteun. Voor veel ondernemers kan dit het verschil maken tussen financieel in leven blijven of omvallen. Amsterdam zag al haar binnenstad inkrimpen, 20 procent van de winkeliers sloten hun deuren afgelopen jaar. Het wordt dan ook tijd dat de overheid eindelijk eens in de bres springt voor ondernemend Nederland.

Volgens MKB Nederland is het kabinet serieus aan het kijken naar de verruiming van de coronasteun. Voor ondernemers kan dit goed nieuws betekenen. Iedere vorm steun kunnen zij nu goed gebruiken.

Al langer willen ondernemers dat de vergoeding van vaste lasten naar 100 procent gaat. Het is eigenlijk eerder opmerkelijk te noemen dat dit tot op heden nog niet het geval is. Veel ondernemers betalen de rekening van de lockdown, zij hadden simpelweg geen keus en moesten op last van de overheid de deuren sluiten. Dat ze dan niet eens een 100 procent van de vaste lasten vergoed krijgen is absurd.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen zei eerder het volgende erover:

“Er wordt vaak over steun gesproken, maar dat is het niet. We zijn door de overheid gesloten, we hebben geen keus en om die reden dichtgegaan. En wat mij betreft is er maar één manier: dat is 100% compenseren! Dat gebeurt alleen niet. Je legt vanaf 1 januari iets minder bij dan de periode ervoor. Maar je legt nog steeds iedere dag geld erbij, geld dat er gewoon niet meer is!”

Het is fijn voor de ondernemers dat het kabinet eindelijk eens gaat kijken naar extra opties, maar het blijft absurd dat zij dit in eerste geval niet gewoon gedekt kregen.