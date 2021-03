Laffe Sigrid Kaag van ‘klimaatpartij’ D66 duikt voor standpunt over Lelystad Airport: ‘Iets voor in de formatie!’

D66 maakt z’n naam weer eens waar als de eeuwige twijfelpartij die geen keuze durft te maken. Terwijl iedereen en z’n moeder een mening heeft over het al dan niet openen van Lelystad Airport stelt Kaag het innemen van een D66-standpunt over dit thema nog maar even iets. ‘Iets voor in een formatiegesprek,’ aldus de vrouw die dan weer wél zichzelf graag aanprijst als lijsttrekker van een klimaatpartij.

Voor een partij als D66 is het koorddansen op dit moment. De achterban van die partij maakt, samen met de VVD, het meeste gebruik van vliegreizen. Maar vliegen is natuurlijk héél slecht voor het milieu! Partijleider Sigrid Kaag tilt de kwestie ‘wel of geen Lelystad Airport’ dan ook liever over de verkiezingen heen en noemt het: “niet iets waar je nu al een formatiegesprek over moet gaan voeren.”

Als je echt begaan bent met het klimaat en er heilig van overtuigd bent dat het “do or die” is, om de woorden van Kaag maar te gebruiken, dan zou je toch denken dat D66 direct een dikke streep zet door alle plannen die te maken hebben met Lelystad Airport? Die luchthaven ‘dreigt’ namelijk te worden gebruikt voor vakantievluchten en biedt zo de mogelijkheid voor Schiphol om eventueel verder uit te breiden. En hoe je het ook wendt of keert: meer vliegreizen is niet goed voor het klimaat. Toch is Kaag niet zo happig om hier wat tegen te doen. Mevrouw durft het simpelweg niet aan om hier duidelijkheid over te scheppen.

Is dit duikbotengedrag nou wat ‘nieuw leiderschap’ inhoudt? Misschien zoekt ze eerst nog naar een paar manieren om de eventuele toekomstige ‘klimaatschade’ te compenseren, wat vroeg of laat toch uitmondt in een hogere belasting voor de burger. Maar goed, dan kunnen we met z’n allen tenminste wel het goede voorbeeld geven aan de Chinezen en de Amerikanen, terwijl VVD’ers en D66’ers de hele wereld over blijven vliegen. Al dan niet via het door D66 geopende Lelystad Airport.