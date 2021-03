Lilian Helder (PVV) pakt Grapperhaus aan: ‘Kamer bepaalt of er genoeg is gezegd over Omtzigtgate, niet minister!’

Minister Grapperhaus (CDA) probeerde vandaag verslaggever Jaïr Ferwerda de mond te snoeren toen hij de minister om een reactie vroeg over ‘Omtzigtgate.’ Grapperhaus meende te kunnen bepalen dat ‘er genoeg over is gezegd.’ PVV-Kamerlid Lilian Helder noemt het een “typische reactie van een CDA-regent” en wijst hem terecht op het feit dat het de Tweede Kamer is die dat bepaalt, niet de minister.

Een opmerkelijk optreden van Grapperhaus op het Binnenhof vanochtend, zo kunnen we het wel noemen. In dit fragment bij De Telegraaf is te zien hoe Grapperhaus het belachelijke gestuntel van Kajsa Ollongren afdoet als iets waar “al genoeg over is gezegd.” En dat terwijl nog steeds niet helemaal duidelijk is wie nou precies heeft gepleit voor een mogelijk vertrek van Omtzigt. Al lijken alle pijlen te wijzen naar Rutte, omdat hij doodleuk heeft gezegd dat “niemand hier uitleg over zal gaan geven,” en de notities over Omtzigt vermeld stonden onder een kopje ‘aandachtspunten VVD.’

Het is nogal frappant dat een CDA-minister voor Justitie & Veiligheid het daarom eigenlijk wel prima lijkt te vinden dat de onderste steen niet boven komt, omdat het om een partijgenoot gaat. En dan zegt hij dat ook nog eens op een manier die behoorlijk minachtend lijkt te zijn tegenover de controlerende functie van de Tweede Kamer. Niet zo gek dus dat Lilian Helder, PVV-Kamerlid, dit zegt in haar tweet:

Typische reactie van een CDA-regent: “Er is al genoeg over gezegd” Dat bepaalt de Kamer en niet een minister. Zal hem de Grondwet eens toesturen.

Kan hij die daarna doorsturen aan mevrouw Ollongren

https://t.co/ZdtIlpmiOl — Lilian Helder (@lilianhelderpvv) March 26, 2021

Grapperhaus had het in het Telegraaf-fragment met Jaïr Ferwerda over zijn katholieke opvoeding en de leer van barmhartigheid, maar het lijkt er eigenlijk meer op dat hij zich pas écht thuis zou voelen bij de VVD of D66. Daar lijken ze namelijk niet anders te doen dan wegkijken en bagatelliseren. En dáár is dan weer geen woord te weinig over gezegd.